Визуально обломки напоминают части ракеты из семейства Х-101/Х-102 — AS-23 KODIAK.

В Руднянском районе Волгоградской области России снова упала ракета оккупантов. Это произошло во время массированного обстрела мирных украинских городов со стороны РФ.

Такой информацией поделилось издание V1.RU. В материале портала сказано: "Неопознанные летающие, предположительно, военные объекты упали в Руднянском районе Волгоградской области. Огромные серые обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села".

Визуально обломки напоминают части ракеты из семейства Х-101/Х-102 — AS-23 KODIAK. Именно это вооружение наряду с "Калибрами" и Х-22 активно применяется рашистами при обстрелах Украины. Сообщается, что на место падения прибыли экстренные службы. По словам местных властей, в результате падения обломков никто не погиб и не были повреждены объекты инфраструктуры.

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Российские ракеты не долетают до целей

Во время массированной террористической атаки по Украине 16 декабря случился похожий инцидент с падением ракеты. Одна из них "отказалась" залетать в воздушное пространство нашей страны и упала в Еланском районе на границе с Саратовской областью.

В июле снаряды, которыми обстреливали Харьков с территории Белгородской области, зависли в воздухе, а затем взорвались.

На территории временно захваченного Алчевска в июне сняли на видео момент, когда боеприпас ПВО, выпущенный врагом, развернулся и ударил по позициям оккупантов.

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