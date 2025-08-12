Результат будет нулевым: эксперт оценил встречу Трампа и Путина

Трамп и Путин встречаются вне стандартов мировой политики и поэтому эта встреча будет иметь нулевой результат, считает Сергей Грабский.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным не соответствует стандартам и практике международных отношений, а ее результативность будет нулевой. Об этом полковник запаса, участник миротворческих миссий, военный эксперт Сергей Грабский сказал в комментарии "Украинскому радио".

Он сказал, встречи лидеров государств готовятся по законам политической деятельности и существования государств. И для получения результатов надо оценивать стартовые позиции государств.

"Страны должны иметь какие-то приблизительные позиции, от которых они могут отталкиваться для достижения приемлемых целей. На сегодня мы видим категорическое отсутствие таких позиций, а это свидетельствует о том, что эта встреча не имеет никакого смысла", - пояснил он.

Он подчеркнул, что встреча Трампа и Путина не соответствует стандартам и практике международных отношений, которые имели место в течение долгого времени. Ведь встреча лидеров должна знаменовать собой завершение определенного процесса переговоров, разработки документов и выработки совместных решений.

"Кто-то из нас слышал о создании каких-то рабочих групп между Российской Федерацией и Соединенными Штатами? Получали ли мы какие-то инсайды, что представители США и РФ обсуждали вопрос прекращения войны в Украине? Такого не было", - подчеркнул Грабский.

Как писал УНИАН, научный сотрудник Defense Priorities Даниэль ДеПетрис напомнил, что уже до начала встречи сам Трамп пытается снизить ожидания от нее. Поэтому назвал встречу "ознакомительной".

Тем более, сама Украина не готова принять любые результаты, полученные за ее спиной. А президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не выйдет из Донбасса.

