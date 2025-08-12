БЭБ разоблачило схему присвоения более 6,4 млн грн, выделенных на строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области. В компаниях ООО "Мелсити" и ООО "ПБК "АКВИ-БУД", которые связаны с председателем Запорожской ОГА Иваном Федоровым, прошли обыски.

В четверг 7 августа, детективы БЭБ вместе с УСР в Запорожской области провели одновременно 11 обысков в рамках уголовного производства о хищении бюджетных средств при возведении фортификационных сооружений в Запорожской области.

По данным следствия, должностные лица Мелитопольской районной государственной администрации, в сговоре с представителями ряда частных предприятий ООО "Мелсити" и ООО "ПБК "АКВИ-БУД", во время строительства фортификационных сооружений завышали стоимость материалов и оборудования.

При этом они вносили недостоверные сведения в сметную и отчетную документацию. Таким образом, фигуранты завладели более 6,47 млн грн бюджетных средств. Убытки нанесенные государству подтверждены выводами судебных экспертиз.

В результате проведенных обысков детактивками БЭБ было изъято финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны, печати предприятий и другие доказательства.

Сейчас детективы БЭБ сообщили о подозрении должностным лицам двух участников схемы: ООО "Мелсити" и ООО "ПБК "АКВИ-БУД" по ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мелитопольские компании ООО "Мелсити" и ООО "ПБК "АКВИ-БУД" являются основными подрядчиками на возведении фортификаций в Запорожской области.

Стоит отметить, что компании ООО "Мелсити" и ООО "ПБК "АКВИ-БУД" связывают с главой Запорожской ОГА Иваном Федоровым. Именно эти две компании выигрывали практически все крупные тендеры в Мелитополе, до его оккупации россиянами, в то время когда Иван Федоров был мэром города.

Отдельно стоит отметить, ООО "Мелсити" была генподрядчиком при строительстве Ледовой арены в Мелитополе, что вылилось в громкий коррупционный кейс с участием Ивана Федорова.

Уже после оккупации Мелитополя россиянами, Иван Федоров как мэр города сделал попытку вытянуть из бюджета Украины еще 59 миллионов гривен для ООО "Мелсити", якобы "на достройку Ледовой арены". После громкого скандала в СМИ, стуацией заинтересовались правоохранители.

С назначением Ивана Федорова председателем Запорожской ОГА, компании ООО "Мелсити" и ООО "ПБК "АКВИ-БУД" начали выигрывать тендеры в Запорожье. В частности, большинство подрядов на возведение фортификационных сооружений.

О том, что привлечение Иваном Федоровым мелитопольских компаний ООО "Мелсити" и ООО "ПБК "АКВИ-БУД" - это явно коррупционная история, еще в апреле 2024 года писали СМИ. В частности, поднималась тема завышения цен на закупки самого распространенного элемента противотанковой защиты: так называемых "зубов дракона".

Напомним, ранее сайт 360.ua опубликовал резонансные фото поваленных и затопленных фортификационных сооружений (траншей) возведенных на Запорожском направлении. Работы по возведению укреплений были выполнены некачественно, что привело к разрушению фортификационных сооружений, еще до начала их эксплуатации.