Артисту только исполнилось 25 лет.

Недавно украинскому исполнителю Антону Вельбою, известному как Wellboy, исполнилось 25 лет, и он официально стал военнообязанным. В интервью OBOZ.UA певец признался, прошел ли он уже военную подготовку и готов ли мобилизоваться.

Как отметил Антон, у него нет брони от службы, поэтому в любой момент он может получить повестку. И если это произойдет, он намерен не бежать из страны, а мобилизоваться.

"Пока что повесток не получал, и на улице меня не останавливали. Только недавно достиг этого возраста. Если же мне вручат повестку или остановят для проверки, я, конечно, буду выполнять все требования действующего законодательства", - сказал Wellboy.

Также автор хитов "Гуси", "Вишні" и "Додому" поделился, что еще не проходил военную подготовку:

"Многие делают это для себя, но я еще не успел. К тому же сейчас немного поправился, стал как тефтель", - с юмором добавил Антон.

Напомним, что не так давно Wellboy заявил о проблемах с психическим здоровьем. Певец признался, что страдает от зависимостей и даже проходил реабилитацию в психиатрической клинике.

