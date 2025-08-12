Православный праздник сегодня в народе получил название Максимов день.

13 августа в новом православном календаре в Украине отмечен как день памяти преподобного Максима Исповедника - великого подвижника и защитника веры. В этот день в церквях проходят богослужения, где вспоминают его духовный подвиг. Какие традиции и приметы связаны с датой, а также что за праздник сегодня церковный по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

13 августа (в прежнем церковном календаре это дата 26 августа) православные вспоминают преподобного Максима Исповедника, который был противником ереси и ревностно защищал православную веру.

Максим родился в VI веке в Константинополе в знатной семье. Ему дали приличное образование, и он впоследствии пошел на службу к императору Ираклию - был у того первым секретарем. Так Максим прослужил три года, но затем решил все оставить, чтобы посвятить жизнь Богу.

Он ушел в монастырь Богородицы в Хрисополе, где принял монашеский постриг. В скором времени Максим стал игуменом обители, а еще позже продолжил служение в Георгиевском монастыре в Кизике. Там создал свои первые труды о молитве, бесстрастии и милосердии.

Также Максим много странствовал - после нападения персов и варваров на Константинополь святой переехал на Крит, а затем на Кипр и в Карфаген. Там они вместе с преподобным Софронием активно боролись с ересью, за что попали под гонения. Во времена правления императора Константа II Максима судили как государственного преступника и отправили в ссылку - сначала во Фракию, а затем на Кавказ. Там он и умер.

После себя Максим Исповедник оставил большое богословское наследие, в котором разъяснял сложные места Священного Писания, утверждал учение о Божественной сущности и воплощении Христа.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще: 13 августа почитают мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицу Конкордию в Риме.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - это день памяти святого Евдокима Каппадокиянина.

О чем помолиться святому, что нужно и что сегодня нельзя делать

Преподобный Максим Исповедник - покровитель студентов, богословов, проповедников. В молитвах к святому обращаются за помощью в учебе, просят укрепить в вере, спасти душу.

В народе день прозвали Максимов, а также Максим-исповедник. Считается, что сегодня следует попросить прощения и самому отпустить обиды, иначе будут лежать камнем на душе до самой смерти.

Одна из традиций 13 августа - в этот день следует обязательно сделать уборку в доме, а также закончить уборку в хозяйственных постройках, которую начали вчера, на Фотю-поветенного. Убирают в погребах, чуланах, амбарах и на чердаках, чтобы туда можно было складывать новый урожай. Для защиты дома от скверны проводят особый народный обряд: обходят жилище с иконой, а по углам раскладывают веточки чертополоха.

Сегодня, как и в другие дни, церковь порицает сквернословие, сплетни, клевету, зависть и жадность. Не допускается мстить, отчаиваться и отказывать в помощи, если есть возможность помочь.

Продолжается Успенский пост: постящиеся воздерживаются от продуктов животного происхождения, алкоголя и увеселений.

В этот день следует избегать ссор и конфликтов, особенно с родственниками - чтобы не накликать бедность и недуги. Не стоит вспоминать неприятные события прошлого, чтобы не вернуть обратно в жизнь негатив.

Приметы 13 августа

Согласно народным приметам, этот день может рассказать, какой будет осень и зима:

сильный ветер разыгрался - к дождям в сентябре;

погода тихая и безветренная - жди впереди затяжное ненастье;

береза пожелтела - скоро могут быть заморозки;

день жаркий сегодня - к морозной зиме, прохладный - к теплой.

Также подмечают: если к этому времени уже много грибов в лесу - в следующем году будет урожай хлеба.

