Недавно они должны были бы праздновать годовщину.

Ведущая шоу "ебаут", блогер Екатерина Мотрич поделилась свадебными фотографиями с Юрием Фелипенко - актером, который погиб, защищая Украину от российской армии.

Сегодня днем Мотрич опубликовала в Instagram снимки, которые не показывала подписчикам ранее, поскольку тогда ее образ не казался ей идеальным. Она вспоминает, что день их свадьбы был очень теплым и красивым. Недавно пара должна была бы праздновать годовщину:

"Сегодня эти фото кажутся самыми красивыми, теплыми и приносят мне большое тепло".

Гибель Юрия Фелипенко

Украинский актер театра и кино добровольно вступил в ряды территориальной обороны Киева, а с апреля 2024 года стал оператором беспилотников в подразделении БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Видео дня

Он погиб в бою 15 июня этого года. О его смерти сообщила жена Екатерина Мотрич, с которой Юрий официально женился в июне 2024 года.

Мужчина рассказывал, что сделал ей предложение прямо перед дверью ЗАГСа в Харькове.

Вас также могут заинтересовать новости: