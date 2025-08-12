В дальнейшем этих рабочих могут отправить на временно оккупированные территории Украины.

Северная Корея помогает России перекрывать ужасающий дефицит рабочей силы, который усугубился в следствии полномасштабного вторжения в Украину. Тысячи северокорейцев работают в РФ в рабских условиях.

Издание ВВС пишет, что один из рабочих, Джин, рассказал, что когда он прилетел на Дальний Восток, его сопровождал из аэропорта на строительную площадку агент безопасности из КНДР, который приказал ни с кем не разговаривать и ни на что не смотреть.

Мужчина по 18 часов в день был вынужден работать на строительстве высотных жилых домов.

Видео дня

Все собеседники описывали одинаковые изнурительные рабочие дни - подъем в 6:00 и работа до 2 часов ночи следующего дня с двумя выходными в году.

"Некоторые люди покидали свои посты, чтобы поспать днем, или засыпали стоя, но надсмотрщики находили их и избивали", — рассказал другой рабочий, Чан.

Профессор южнокорейского университета Донг-А Кан Донг-ван назвал такие условия работы "действительно ужасными". Он считает, что "весьма вероятно", что некоторые северокорейцы вскоре будут направлены на работы по восстановлению на оккупированных Россией территориях Украины.

"Россия сейчас испытывает острую нехватку рабочей силы, и северокорейцы предлагают идеальное решение. Они дешевы, трудолюбивы и не создают проблем", - сказал профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланков.

Работа в России очень популярна в Северной Корее, поскольку обещает более высокую оплату, чем дома. Большинство рабочих уезжают в надежде вырваться из бедности и по возвращении купить дом или начать бизнес, но большая часть их заработка отправляется прямо в КНДР в качестве "платы за лояльность". Оставшаяся часть - от 100 до 200 долларов в месяц - записывается в бухгалтерской книге. Рабочие получают эти деньги только после возвращения домой. По мнению экспертов, это новая тактика, призванная предотвратить побеги.

По словам профессора, одним из способов, которым режим пытался контролировать рабочих последний год, - идеологические тренинги и сеансы самокритики, на которых их заставляли выражать лояльность Ким Чен Ыну и признаваться "в грехах".

Северная Корея и Россия - последние новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готов "безоговорочно поддержать" все действия Москвы в войне против Украины.

Только в прошлом году Северная Корея поставил Кремлю боеприпасы и живую силу, в том числе развернув около 13 000 военнослужащих для поддержки российских войск в Курской области РФ. Согласно отчету южнокорейской военной разведки, Пхеньян поставил Москве 12 миллионов снарядов с октября. Взамен режим Кима получил миллиарды долларов в виде переводов, платежей натурой и передачи технологий.

Кроме того, северокорейские яблоки начали появляться на полках российских супермаркетов, а экспортеры из КНДР планируют выйти на рынок России.

Вас также могут заинтересовать новости: