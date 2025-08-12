Продюсер уверял, что тот был добровольцем.

На захватнической войне против Украины погиб зять российского продюсера Иосифа Пригожина, который поддерживает политику кремлевского правителя Путина.

Российские СМИ сообщают, что в 2022 году его дочь Даная вышла замуж за Евгения Ткаченко. 25-летний россиянин получил повестку, а уже в ноябре 2023-го попал на фронт. Через два месяца зять продюсера перестал выходить на связь, а впоследствии жена заявила о его исчезновении.

По данным российских Telegram-каналов, оккупант с позывным "Панда" был разведчиком-пулеметчиком, он воевал на Купянском направлении. Сам Пригожин уверял, что тот пошел на войну добровольно. Сегодня продюсер заявил пропаганадистам, что мужчину признали погибшим.

Позиция Пригожина по войне

Напомним, в марте 2014 года Иосиф Пригожин значился среди подписантов обращения деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Владимира Путина в отношении Украины и Крыма.

Однако в августе 2016 года он заявил, что ни он, ни его жена Валерия, никогда не подписывали документов, которые одобряли бы оккупацию полуострова. Он внесен в перечень лиц, чьи действия представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Во время президентских выборов 2018 года Пригожин выступал как доверенное лицо Путина, а на выборах мэра Москвы в том же году - как доверенное лицо Сергея Собянина.

25 марта 2023 года в СМИ появилась 35-минутная аудиозапись разговора, в котором, вероятно, Пригожин и бизнесмен Фархад Ахмедов в резкой, нецензурной форме критикуют российское руководство. На следующий день Пригожин заявил, что эта запись является "фейком", созданным с использованием технологий искусственного интеллекта.

