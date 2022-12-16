Сегодня Россия выпустила по Украине 76 ракет.

Одна из выпущенных по Украине ракет упала в Еланском районе на границе с Саратовской областью, где размещены аэродромы стратегической авиации ВС России.

О падении "неопознанного объекта" пишут местные СМИ, публикуя видео и фото уламков ракеты.

Судя по всему, ракета упала в лесополосе. Утверждается, что ракет было две. На кадрах видно надпись на уламках на русском "Внимание".

Видео дня

Падение ракет произошло около 11:00 – во время воздушной атаки Украины. В это же время жители Волгограда отсняли пролет ракет в небе над городом в сторону Украины.

Обломки ракеты обнаружили вблизи Саратовской области, где размещен аэродром стратегической авиации оккупантов "Энгельс".

"Тут деревья, блин, подстригло прям", - комментирует местный на камеру, показывая внутренности ракеты.

Массированный ракетный удар 16 декабря

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную воздушную атаку украинских городов. Под удар снова попали объекты критической инфраструктуры.

Всего оккупанты выпустили за сегодня 76 ракет (60 из которых были уничтожены в воздухе), задействовав аэродромы в Саратовской области, Беларуси и Черное море. По словам представителя ВВС Юрия Игната, враг пытался рассредоточить украинские ПВО.

После чего в Украине ввели аварийные отключения света в ряде областей. Обесточены Харьков и Кировоградская область. В "Укрэнерго" отметили, з-за сегодняшних российских обстрелов потеряно более 50% потребления объединенной энергетической системы – в энергосистеме объявлена чрезвычайная ситуация.

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