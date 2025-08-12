Раскрыт способ повредить экран MacBook листом бумаги / фото TechRadar8

Один из пользователей MacBook поделился в TikTok видео с жалобой, что дисплей его дорогостоящего ноутбука вышел из строя. И случилось это по вине самого человека. 

Пользователь рассказал, что перед закрытием крышки MacBook Air оставил подарочную открытку с рисунком между клавиатурой и экраном, а когда снова открыл ноутбук, стало понятно, что дисплей поврежден.

@classicheidi

Журналисты издания TechRadar сослались на рекомендации Apple, согласно которым "посторонние предметы, оставшиеся на дисплее, клавиатуре или подставке для рук, могут помешать закрытию ноутбука и привести к повреждению экрана".

Дело в том, что у современных моделей MacBook зазор между клавиатурой и экраном минимален, поэтому даже обыкновенная открытка способна повредить дисплей. Чтобы избежать таких рисков, важно закрывать ноутбук только при полностью чистой рабочей поверхности клавиатуры.

Ролик classicheidi в TikTok собрал за неделю почти миллион просмотров и 1,5 тысячи комментариев. 

Ранее стало известно, что Apple готовит к выходу самый доступный MacBook – ноутбук будет оснащен 12,9-дюймовым дисплеем и получит стартовую цену в 600 долларов (~25 000 грн). Релиз ожидается в конце 2025 или в начале 2026 года.

Меж тем весной 2026 года ожидается премьера новых MacBook Pro с чипом M5. Apple впервые за несколько лет пропустит ежегодное обновление своих профессиональных ноутбуков.

Вас также могут заинтересовать новости: