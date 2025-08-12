Apple в документе поддержки предупреждает, что перед закрытием крышки нужно убирать любые посторонние предметы.

Один из пользователей MacBook поделился в TikTok видео с жалобой, что дисплей его дорогостоящего ноутбука вышел из строя. И случилось это по вине самого человека.

Пользователь рассказал, что перед закрытием крышки MacBook Air оставил подарочную открытку с рисунком между клавиатурой и экраном, а когда снова открыл ноутбук, стало понятно, что дисплей поврежден.

Журналисты издания TechRadar сослались на рекомендации Apple, согласно которым "посторонние предметы, оставшиеся на дисплее, клавиатуре или подставке для рук, могут помешать закрытию ноутбука и привести к повреждению экрана".

Дело в том, что у современных моделей MacBook зазор между клавиатурой и экраном минимален, поэтому даже обыкновенная открытка способна повредить дисплей. Чтобы избежать таких рисков, важно закрывать ноутбук только при полностью чистой рабочей поверхности клавиатуры.

Ролик classicheidi в TikTok собрал за неделю почти миллион просмотров и 1,5 тысячи комментариев.

Ранее стало известно, что Apple готовит к выходу самый доступный MacBook – ноутбук будет оснащен 12,9-дюймовым дисплеем и получит стартовую цену в 600 долларов (~25 000 грн). Релиз ожидается в конце 2025 или в начале 2026 года.

Меж тем весной 2026 года ожидается премьера новых MacBook Pro с чипом M5. Apple впервые за несколько лет пропустит ежегодное обновление своих профессиональных ноутбуков.

