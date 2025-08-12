За покорение Эвереста в пик сезона желающим придется выложить $15 тыс.

В следующие два года Непал сделает бесплатным восхождение на вершины 97 гималайских гор, чтобы стимулировать туризм в отдаленные районы страны и привлечь туда альпинистов.

Министерство туризма Непала рассчитывает, что эта инициатива привлечет внимание к "неизведанным туристическим продуктам и направлениям", передает Би-би-си. Вершины, на которые можно будет подняться бесплатно, расположены в самых бедных и наименее развитых провинциях Карнали-Прадеш и Судурпашчим-Прадеш. Высота гор составляет 5970-7132 м.

"Несмотря на захватывающую дух красоту этих гор, число туристов и альпинистов здесь очень мало из-за сложной логистики. Мы надеемся, что отмена платы за восхождение поможет изменить ситуацию", - прокомментировал директор Департамента туризма Непала Химал Гаутам.

Видео дня

Однако пока неясно, улучшат ли власти инфраструктуру и логистику в этих провинциях.

При этом есть и неприятная неожиданность - плата за разрешение на покорение Эвереста в пик сезона вырастет до $15 тыс. - это первое повышение почти за десятилетие.

Восхождения на Эверест

Эверест, высота которого составляет более 8849 м, страдает от чрезмерного интереса альпинистов. В 2024 году власти Непала выдали 421 разрешение на восхождение на эту вершину. В том же году Верховный суд страны постановил, что правительство должно ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест.

Решение суда было принято даже несмотря на то, что альпинизм является важным источником наполнения казны Непала. По итогам прошлого года сборы за восхождение составили $ 5,9 млн.

Вас также могут заинтересовать новости: