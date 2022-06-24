В результате падения - неподалеку от жилых домов - случился пожар.

Российская система ПВО плохо сработала на замеченную в небе угрозу. Ракета упала в нескольких метров от места запуска.

Об этом сообщает InformNapalm.

Происшествие случилось в оккупированном Алчевске.

На опубликованных видео видно, как русские войска запускают ракету в воздух, чтобы перехватить вражеский "прилет", но буквально через минуту ракета падает туда же, откуда запускалась.

В небе, за считанные секунды до того, как ракета возвратилась на позиции оккупантов, образовалась яркая вспышка.

В результате падения - неподалеку от жилых домов - случился пожар.

Журналисты также отмечают, что у русских и ранее были проблемы с запуском ракет.

Так, накануне похожий инцидент произошел в Белгороде. Тогда, на Белгород упал "Искандер", предназначавшийся для украинских городов.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.

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