Американские зрители увидят первую серию уже в 20:00 (около 03:00 по Киеву).

12 августа в США состоится премьера сериала "Чужой: Земля" - масштабного телевизионного проекта в культовой вселенной Alien, созданного Ноем Хоули.

События разворачиваются в 2120 году, за два года до сюжета первого фильма 1979-го, и начинаются с катастрофы космического корабля USCSS Maginot, которая становится отправной точкой конфликта между гибридными существами, могущественными корпорациями и ксеноморфами, теперь уже на самой Земле.

В центре истории - Венди (Сидни Чендлер), гибрид с детским сознанием в искусственном теле, ее брат Си Джей (Алекс Лоутер) и наставник Кирш (Тимоти Олифант). Также в проекте снялись Эсси Дэвис, Сэмюэл Бленкин, Адраш Гурав, Бабу Сизей и Кит Янг.

Первый сезон состоит из восьми эпизодов, финал ожидается 23 сентября. В США он выходит на стриминге Hulu, а за пределами страны - на платформе Disney+.

Критики уже высоко оценили проект - рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 94% по отзывам 62 рецензентов, что делает его третьим самым успешным во франшизе после классических фильмов "Alien" и "Aliens".

Стоит отметить, что лента не требует обязательного просмотра предыдущих частей, так что новички могут смело погружаться в атмосферу ксеноморфов и космических интриг.

Как сообщал УНИАН, франшиза "Рэмбо" получит приквел, в котором покажут историю молодого Джона Рэмбо и события войны во Вьетнаме. Съемки стартуют в следующем году в Таиланде.

На главную роль рассматривают 29-летнего американского актера Ноа Сентинео, известного по фильмам "Всем парням, которых я любила раньше", "Ангелы Чарли", "Черный Адам" и сериалу Netflix "Шантаж".

Также УНИАН собрал для вас премьеры, которые можно будет посмотреть в украинских кинотеатрах уже на этой неделе.

