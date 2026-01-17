Во Франции всерьез задумались о выходе из НАТО, - Berliner Zeitung

Вице-председатель Национального собрания Франции заявила, что "США больше не стоит считать союзником".

В парламент Франции внесено предложение о выходе страны из НАТО. Инициатором выступила Клеманс Гетте, вице-председатель Национального собрания и член парламента от левой партии "Непокорная Франция", пишет Berliner Zeitung.

Гетте заявила, что выход из НАТО давно является позициейее партии. Однако дискуссия приобрела новую актуальность в связи с "целенаправленным решением Соединенных Штатов Америки официально вернуться к неприкрытой имперской политике".

В поддержку своей позиции Гетте приводит ряд конкретных примеров: "незаконное похищение президента Венесуэлы" и угрозы в адрес других суверенных государств, угрозы аннексии Гренландии, санкции против европейских чиновников, которые настаивают на регулировании деятельности американских цифровых корпораций, и "хищнические торговые соглашения", навязанные Европейскому союзу под давлением. Она также приводит в пример открыто организованное вмешательство в европейские выборы в пользу крайне правых.

Всё это, по словам Гетте, показывает, что США "официально отказываются от международного права и механизмов коллективной безопасности" и фактически присваивают ЕС статус вассального государства. Необходимо срочно признать это и "больше не считать Соединенные Штаты союзником".

Выход из НАТО позволил бы Франции "восстановить свою военную и дипломатическую независимость и снова стать неприсоединившейся державой", – объясняет Гетте. Благодаря своему ядерному сдерживанию Франция в настоящее время обладает средствами для самостоятельной защиты своей территории и населения.

При этом такая смена курса не совсем нереалистична, отмечает Berliner Zeitung.

"Левоцентристский альянс, к которому принадлежит LFI, в настоящее время имеет крупнейшую фракцию в Национальном собрании. В то же время правая партия Марин Ле Пен "Национальное собрание" также сильна и уже много лет критикует НАТО", - говорится в статье.

Трамп угрожает Европе из-за Гренландии

Президент США пригрозил пошлинами странам, которые выступают против американского контроля над Гренландией.

Ранее комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявлял, что если произойдет силовой захват Гренландии Соединенными Штатами, это приведет к концу Организации Североатлантического договора (НАТО).

