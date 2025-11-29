Британский регулятор авиаиндустрии сообщил, что процедуры с высокой вероятностью приведут к "некоторым нарушениям и отменам авиарейсов".

Европейская авиастроительная корпорация Airbus, глава которой призвал Европу обзавестись ядерным оружием, сообщила, что мощное солнечное излучение искажает данные, необходимые для управления самолетами. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что 30 октября на лайнере А320 авиакомпании JetBlue во время полета из Мексики в США возникли неполадки с бортовым компьютером. Самолет резко потерял высоту, пилоты совершили вынужденную посадку во Флориде. Тогда по меньшей мере 15 человек получили травмы.

Важно, что проблема затрагивает самолеты самой популярной модели A320, а также A318, A319 и A321. Всего это около 6000 машин, но в случае примерно 5100 будет достаточно относительно простого обновления программного обеспечения. Для более старых самолетов потребуется и замена аппаратуры, для чего их придется временно вывести из эксплуатации.

Британский регулятор авиаиндустрии сообщил, что эти процедуры с высокой вероятностью приведут к "некоторым нарушениям и отменам авиарейсов".

Проблемы с самолетами Airbus

На авиационном рынке сейчас наблюдается дефицит реактивных двигателей для самолетов. Глобальный кризис двигателей вызвал целый ряд проблем, в результате которых крупный производитель двигателей Pratt & Whitney значительно отстал в производстве.

Такая ситуация привела к тому, что авиакомпаниям не хватает самолетов, а спрос на них очень высок. Обычно в таких случаях компании продолжали бы эксплуатировать старые борта до получения новых, но из-за задержек с техническим обслуживанием и ремонтом сотни самолетов вывели из эксплуатации. Из-за этого относительно новые Airbus A321neo лишают двигателей для дальнейшей сдачи в аренду.

