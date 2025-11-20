Речь идет о ракете "Новатор", которую запрещает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Россия применила против Украины уже 23 ракеты "Новатор", которые способны нести ядерный заряд и были запрещены. Об этом во время пленарного заседания Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества заявил первый секретарь Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Александр Сорочик, сообщает Укринформ.

Он отметил, что Россия и в дальнейшем грубо нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), "разрабатывая и развертывая запрещенные системы задолго до его формального прекращения - систематически нарушая свои обязательства и публично это отрицая".

"Мы имеем подтвержденные доказательства того, что Россия применяла крылатые ракеты 9М729 - "Новатор" (по классификации НАТО - SSC-8 "Screwdriver") - наземную ракетную систему, способную нести ядерный заряд и прямо запрещенную ДРСМД", - подчеркнул Сорочик.

Как отметил украинский дипломат, производство именно этой ракеты Россией стало причиной выхода Соединенных Штатов Америки из ДРСМД в августе 2019 года.

Сорочик отметил, что дальность ракеты - более 1 тысячи 200 километров.

"Россия уже применила ракеты "Новатор" против Украины 23 раза", - подчеркнул он.

Кроме того, Сорочик подробно рассказал о массированных воздушных атаках страны-агрессора на украинские города за последнюю неделю: только за этот период Россия запустила 1 тысячу 718 ударных беспилотников и 70 ракет, из которых 25 - баллистические.

"Мы призываем все государства-участники ОБСЕ выйти за рамки выражения обеспокоенности и усилить санкции, изолировать агрессора, укрепить систему противовоздушной обороны Украины и поддержать механизмы привлечения к ответственности. Любые менее решительные действия Москва воспримет как разрешение продолжать террор", - подчеркнул он.

Последняя атака РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 ноября российские оккупанты запустили по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа. В результате удара в Тернополе были повреждены две жилые 9-этажки. В одной из них произошло разрушение с 3-го по 9-й этажи.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что в эти дома попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации. Отмечалось также, что были найдены и идентифицированы обломки одной из этих ракет и она была изготовлена в четвертом квартале этого года.

