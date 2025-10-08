Беспилотные надводные катера, также известные как USV дебютировали в октябре 2022 года.

Ежегодно флот Португалии проводит эксперимент с беспилотной технологией под названием Repmus (или Robotic Experimentation and Prototyping using Maritime Uncrewed Systems). Проводят его с 2010 года, но из-за войны в Украине, которая показала мощный потенциал морских дронов, его масштабы существенно увеличились.

Нынешние учения, которые проводились у полуострова Троя, к югу от Лиссабона, собрали представителей Военно-морских сил Украины и нескольких стран НАТО, рассказывает The Telegraph. Также там задействовали десятки оборонных и технологических компаний и их экспериментальное оружие. В рамках эксперимента проводилась трехнедельная битва за контроль над 10 000 квадратных миль океана (около 25900 кв. км).

Беспилотные надводные катера, также известные как USV дебютировали в октябре 2022 года, когда Украина совершила атаку на российский Черноморский флот в Севастопольской гавани. Тогда было повреждено несколько целей, хотя ни одну потопить не удалось. Но несмотря на это, тот момент был переломным, пишет издание.

За три года после первого рейда морские дроны стали хозяевами в Черном море. Они быстрые, их трудно заметить или поразить. Они фактически вытеснили российский флот из Севастополя и блокировали остальные суда в Новороссийске.

К примеру, дроны "Магура" теперь оснащены пулеметами, зенитными ракетами и противокорабельными ракетами. Некоторые из них выполняют роль миниатюрных авианосцев, служа площадкой для запуска дронов.

"Коротко говоря, Украина начала революцию в морской войне, которой не было со времен появления подводных лодок или даже со времен, когда пара заменила паруса. Другие морские державы приняли это во внимание. В конце августа Москва заявила о своей первой победе с помощью беспилотного судна, нанеся удар по украинскому разведывательному кораблю в устье Дуная", – напоминают авторы материала.

В то же время Китай в прошлом году спустил на воду JARI-USV-A Orca. Это 60-метровый стелс-катамаран, который является самым большим беспилотным судном, когда-либо построенным.

Тайвань, в свою очередь, представил четыре экспериментальных беспилотных судна, которые были созданы по образцу украинских катеров "Магура". Они предназначены для перехвата любых китайских сил вторжения.

Аналог "Магуры" на вооружение приняли и Соединенные Штаты Америки. В то же время Королевский флот Великобритании использует подводные дроны для поиска мин и подводных лодок.

В Германии и Скандинавии командиры изучают, как опыт операций на Черном море можно применить в водах Балтики. Особенно актуально это во время, когда речь идет о защите трубопроводов и подводных кабелей от саботажа.

"Весной прошлого года украинская кампания по использованию беспилотных судов в Черном море достигла своего пика, когда были быстро потоплены три российских корабля. В каждой из этих атак было задействовано от 10 до 12 беспилотных судов, из которых лишь несколько могли добраться до цели", – добавляет издание.

Военный эксперт Олег Катков сказал, что украинская крылатая ракета "Длинный Нептун" является лучшей в Европе в своем классе. По его словам, эта ракета лучше французской MdCN (Missile de Croisière Naval) – единственной европейской крылатой ракеты с аналогичной дальностью.

Между тем в Нидерландах развернули массовое производство дронов для Украины. Отмечается, что речь идет о создании наземных и воздушных дронов и военных энергетических систем для нужд армии.

