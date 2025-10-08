Украинский "Длинный Нептун" лучше других европейских аналогов.

Украинская крылатая ракета "Длинный Нептун" является лучшей в Европе в своем классе. Об этом сказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV.

Он отметил, что характеристики ракеты "Длинный Нептун" стали известны благодаря выставке, проходившей в Киеве.

"Длинный Нептун" это ракета, которая действительно имеет дальность в 1000 километров, то есть подтверждена такая дальность. Опять-таки, это дальность полета. Глубина ударов будет меньше, потому что ракета летит по сложному маршруту. А вот вес боевой части - 260 кг", - рассказал Катков.

Он добавил, что у обычного "Нептуна", то есть того, который противокорабельный, который "Москву" потопил, дальность 300 км, вес боевой части 150 кг. "Это очень положительный аспект - увеличение боевой части, особенно, когда речь идет о создании ракеты, которая имеет большую дальность, потому что, как правило, когда увеличивается дальность полета ракеты, жертвуется весом боевой части, что высвобождает массу для топлива. Но когда создавался "Длинный Нептун", одновременно была и кратно увеличена дальность, и приятно увеличена боевая часть - со 150 до 260 кг", - рассказал Катков.

Он утверждает, что "Длинный Нептун" лучше французской MdCN (Missile de Croisière Naval) - единственной европейской крылатой ракеты с аналогичной дальностью в 1000 км. При этом добавил, что вес боевой части MdCN, по разным источникам, составляет 250-300 кг.

По словам Каткова, "Длинный Нептун" - это ракета наземного базирования, то есть запускается с наземной пусковой установки, но при необходимости ею можно снарядить и корабли. "А вот MdCN это ракета морского базирования и для того, чтобы ее запускать с земли, французы берут время до 2028 года", - отметил эксперт. Он отметил, что, исходя из всех этих параметров, универсальной является украинская ракета.

Главный редактор Defense Express отметил, что есть еще третья версия "Нептуна" - "Пузатый Нептун", поскольку у него есть утолщения по бокам, где, вероятно, расположены дополнительные топливные баки. Эта ракета в габаритах длины и диаметра соответствует параметрам обычного "Нептуна". По его словам, чем больше в ракете топлива, тем больше дальность при той же боевой части.

"Или увеличиваем боевую часть со 150 кг до условных 260 кг, но сохраняем дальность", - добавил он. Он предполагает, что такая ракета может иметь дальность 500 км или 300 км, но с большей боевой частью, чем у базовой версии.

Украинские крылатые ракеты

Как сообщал УНИАН, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что масштабирование производства украинских ракет "Длинный Нептун" и "Фламинго" может сделать поставки американских ракет Tomahawk не очень нужными. По его словам, наша ракета "Длинный Нептун" в своем классе признана лучшей, по крайней мере из тех, что производятся в Европе, несмотря ни на что.

Также он отметил, что украинская ракета "Фламинго" может нести большое количество взрывчатки и летает на большое расстояние, и соответственно, тоже является "хорошей ракетой".

