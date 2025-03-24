Германия усиливает армию, и недавно ее флот обнародовал тендерную документацию для проведения испытания морских дронов в рамках программы Future Combat Surface System (FCSS). Об этом сообщает Defense Archives.
Предполагается, что новый дрон не только дополнит существующие корабли, но и сможет заменить определенные типы - по крайней мере, в "некоторых сценариях". Речь, в частности, о корветах типа K130.
Последний является довольно современным кораблем. Первый из них - Braunschweig (F260) - начали строить в 2004 году. Он вошел в строй в 2008 году.
Надводные беспилотники смогут выполнять задачи в составе смешанных групп (вместе с людьми), или самостоятельно. Беспилотное средство хотят вооружить по меньшей мере 30-мм пушкой. Также он сможет нести барражирующие боеприпасы или ракеты.
Дрон будет иметь дальность не менее 300 морских миль (более 550 км) и скорость на уровне 38 узлов (более 70 км/ч).
Украинские морские дроны - что известно
По мнению специалистов портала Defense Express, разные страны мира начали обращать внимание на надводные дроны после того, как Силы обороны Украины стали активно использовать их в войне против РФ.
Ранее стало известно, что наша страна первой в мире начала применить дроны-авианосцы.
The Telegraph вспоминает рейд украинских морских дронов на "вышки Бойко" в Черном море в начале декабря. На кадрах можно видеть, как маленькие беспилотники вылетают из "брюха" морского дрона и поражают российское наблюдательное оборудование.
Также сообщалось, что бойцы Главного управления разведки впервые в мире уничтожили вражеский вертолет морским дроном Magura V5. Известно, что последний может нести ракетное вооружение.