Дальность новой беспилотной системы должна составлять не менее 300 морских миль (более 550 км).

Германия усиливает армию, и недавно ее флот обнародовал тендерную документацию для проведения испытания морских дронов в рамках программы Future Combat Surface System (FCSS). Об этом сообщает Defense Archives.

Предполагается, что новый дрон не только дополнит существующие корабли, но и сможет заменить определенные типы - по крайней мере, в "некоторых сценариях". Речь, в частности, о корветах типа K130.

Последний является довольно современным кораблем. Первый из них - Braunschweig (F260) - начали строить в 2004 году. Он вошел в строй в 2008 году.

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Надводные беспилотники смогут выполнять задачи в составе смешанных групп (вместе с людьми), или самостоятельно. Беспилотное средство хотят вооружить по меньшей мере 30-мм пушкой. Также он сможет нести барражирующие боеприпасы или ракеты.

Дрон будет иметь дальность не менее 300 морских миль (более 550 км) и скорость на уровне 38 узлов (более 70 км/ч).

Украинские морские дроны - что известно

По мнению специалистов портала Defense Express, разные страны мира начали обращать внимание на надводные дроны после того, как Силы обороны Украины стали активно использовать их в войне против РФ.

Ранее стало известно, что наша страна первой в мире начала применить дроны-авианосцы.

The Telegraph вспоминает рейд украинских морских дронов на "вышки Бойко" в Черном море в начале декабря. На кадрах можно видеть, как маленькие беспилотники вылетают из "брюха" морского дрона и поражают российское наблюдательное оборудование.

Также сообщалось, что бойцы Главного управления разведки впервые в мире уничтожили вражеский вертолет морским дроном Magura V5. Известно, что последний может нести ракетное вооружение.

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