Еще один вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Впервые в мире уничтожена воздушная цель с помощью морского дрона Magura V5 - российский вертолет Ми-8 уничтожили военные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением", - говорится в сообщении разведчиков.

В частности, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Говорится, что аналогичный вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Работа ГУР - последние новости

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Запорожской области военные ГУР Минобороны и ОСУВ "Таврия" уничтожили штаб с оккупантами. По объекту нанесен ракетный удар. В результате, штаб российских оккупантов уничтожен, шестеро захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.

Также в ГУР рассказали об уничтожении оборудования оккупантов на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности было уничтожено четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики.

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