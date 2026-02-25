Три средства на вооружении Китая, которых нет у армии США

В частности, Китай является одной из немногих стран, разработавших противокорабельные баллистические ракеты.

За последние несколько лет Китай достиг значительного прогресса в развитии своих военных возможностей. Хотя Пекин и отстает от Соединенных Штатов Америки по уровню технологий и боевого опыта, страна активно модернизирует свои вооруженные силы.

Оборонный бюджет КНР только растет, и по состоянию на 2026 год уступает лишь бюджету США. Сейчас азиатская страна обладает оружием и военными технологиями, которых нет даже к вооруженных сил США, рассказывает ресурс Slash Gear. Однако дело далеко не в том, что в Штатах их не способны создать – причина в разных военных амбициях двух стран.

Противокорабельные баллистические ракеты

Китай является одной из немногих стран, которые разработали противокорабельные баллистические ракеты (ASBM). Они предназначены для поражения движущихся военных кораблей с большого расстояния. Соответственно, армия Китая в случае необходимости сможет нанести удары по американским авианосцам из глубины страны.

Видео дня

ASBM, которые в настоящее время используются в Китае, включают YJ-21 с дальностью 1500 км, DF-21D – наземную ASBM с дальностью около 2150 км, наземную DF-17 с дальностью до 2000 км и DF-26D с максимальной дальностью 4000 км.

Наибольшую дальность имеет ракета DF-27, которая может поражать цели на расстоянии до 8000 км. В эту зону попадают корабли США, находящиеся на территории вблизи Гуама, Аляски и даже Гавайев.

На данный момент Штаты не имеют в своем арсенале ни одной противокорабельной баллистической ракеты. Страна исторически не имела потребности в таком вооружении. Стоит также отметить, что у США есть небаллистические противокорабельные ракеты, такие как, например, Tomahawk.

Наземные баллистические ракеты средней дальности (IRBM)

Несмотря на то, что США имеют межконтинентальную баллистическую ракету большой дальности LGM-30 Minuteman III, арсенал наземных баллистических ракет меньшей дальности в стране отсутствует. Причина заключается в том, что более 30 лет страна была подписантом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF) с Советским Союзом (а позже – с Россией). Документ запрещал разрабатывать и развертывать наземные баллистические и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5500 км.

Китай такими обязательствами связан не был, поэтому создал широкий спектр наземных ракет малой и средней дальности – от 1500 км до 4000 км.

"Стоит также отметить, что эти ракеты не являются столь критичными для США, как для Китая. В отличие от Китая, который должен бороться с несколькими региональными противниками в своем непосредственном окружении, США не сталкиваются с такой серьезной угрозой, чтобы инвестировать в ракеты малой и средней дальности", – объясняет автор материала.

В 2019 году США вышли из договора, открыв путь для разработки наземных ракет малой и средней дальности.

Наземная сеть противокорабельных ракет

В дополнение к противокорабельным баллистическим ракетам, Китай создал специализированную наземную сеть береговых ракет. Она использует преимущественно противокорабельные крылатые ракеты.

Китайские военные используют ракеты типа YJ-62 и YJ-12B, которые могут запускаться с грузовиков, расположенных вдоль побережья или на островных форпостах.

Такой подход контрастирует с защитой США, которые не имеют единой общенациональной сети береговых противокорабельных ракет, хотя и экспериментировали с такой идеей.

"Корпус морской пехоты США недавно экспериментировал с небольшими мобильными установками ракет Naval Strike Missile, которые всегда предназначались для использования за рубежом и никогда не были частью системы береговой обороны", – говорится в материале.

Но на самом деле Штаты не стремятся обладать такими возможностями, учитывая геостратегическое расположение и военные цели.

"Однако знания и опыт, которые китайские военные получили в результате разработки этих систем вооружения, сделают эту страну очень грозным противником для США в ближайшие десятилетия", – резюмировал автор.

Бомбардировщики США и Китая

Ранее в СМИ сравнили два бомбардировщика – китайский Н-6К и американский B-52 Stratofortress.

B-52 – это тяжелый стратегический бомбардировщик, тогда как его китайский конкурент H-6K – средний бомбардировщик, разработанный на основе советского Tу-16 1950-х годов.

Одним из ключевых отличий этих самолетов является радиус действия. Если Н-6К является "региональным убийцей", то В-52 называют "глобальной кувалдой".

Вас также могут заинтересовать новости: