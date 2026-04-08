Танки Leopard в составе ВСУ превзошли советские: аналитики рассказали подробности

Немецкие танки Leopard 1A5 не предназначались для ведения огня из закрытых позиций, но когда пришло время, в руках Вооруженных сил Украины они превзошли советские, сообщает Оборонка.

Военные 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады рассказали изданию, что точность немецких машин позволяет в таких условиях уничтожать цели всего за 3-4 выстрела, вместо 6-7 у советских аналогов.

В качестве примера приводится случай с поражением российского катера. Отмечается, что типичными же целями для непрямой огневой поддержки являются вражеская пехота и укрытия. Примечательно, что дальность стрельбы в таком случае составляет 12 км.

Видео дня

Однако лишь часть танкового парка выполняет такие задачи, тогда как остальная находится на специальных подготовленных позициях для отражения массированного бронетанкового прорыва противника.

Сообщается, что в настоящее время военные ждут результатов испытаний башни C3105 от John Cockerill, установленной на базе Leopard 1A5. По данным, она поможет увеличить дальность стрельбы до 18 км.

Аналитики Defense Express отмечают, что такие заявления довольно интересны, поскольку типовая 105-мм пушка L7, которая является штатной на Leopard 1A5, вообще не задумывалась для непрямого огневого поражения. В данном же случае она стреляет на 12 км и при этом лучше советских машин, способных стрелять лишь на 7-9 км.

В то же время аналитики отметили, что данная пушка является нарезной, что обеспечивает лучшую дальность и точность. Поэтому неудивительно, что такая особенность помогает не только при штатном применении, но и для стрельбы из закрытых позиций.

Издание отметило, что нет упоминаний об используемых снарядах.

"И это самый интересный момент, потому что именно в них может скрываться секрет большей дальности стрельбы. Однако пока информации нет, этот аспект остается неизвестным", – говорится в статье.

Танки Leopard: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Business Insider, украинские военные начали использовать новейшие шлемы смешанной реальности для подготовки экипажей танков Leopard 2A4. Эту информацию подтвердила компания-разработчик Varjo. Объясняется, что использование технологий смешанной реальности стало вынужденным, но эффективным шагом. Настоящие танки и дефицитные 120-мм снаряды нужны на фронте, поэтому для курсантов выбрали путь цифрового обучения. Издание отмечает, что норвежская компания Fynd Reality уже закупила 39 гарнитур Varjo в рамках программы помощи Киеву, стоимость которой составляет около 8,45 млн долларов. Добавляется, что такой подход позволяет сохранять реальный ресурс техники для боевых действий

Также мы писали, что британский эксперт Джек Бакби отметил, что танк Leopard 2 столкнулся с суровыми реалиями полномасштабной войны в Украине. Несмотря на совершенную 120-мм пушку и мощный двигатель, боевые действия в Украине продемонстрировали, что даже у "стальных монстров" есть свои слабые места. Эксперт отмечает, что массовое использование БПЛА кардинально изменило условия работы Leopard 2. Он пояснил, что FPV-дроны атакуют верхнюю часть танка, где броня традиционно является самой тонкой.

Вас также могут заинтересовать новости: