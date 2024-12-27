Эксперт Forbes заявил, что в последние месяцы ситуация сильно улучшилась.

Немецкой промышленности потребовалось целых 19 месяцев (с июля 2023 года по начало сентября 2024), что поставить Украине первые 58 танков Leopard 1A5 из 155 (!), которые Германия обязалась передать Украине. Их сначала необходимо было отремонтировать. Однако сейчас проблема нехватки запчастей, скорее всего, была решена, заявляет журналист Дэвид Акс.

В своем материале для Forbes он пишет, что Германия, Нидерланды и Бельгия начали наращивать темпы. Если до сентября 2024 года Украина получила 58 Leopard 1A5, то за последние несколько месяцев было поставлено еще 45 танков образца 1980-х годов.

При этом журналист отмечает, что график поставок имеет немалое значение.

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"Четырехместный Leopard 1A5 станет танком западного производства с самым большим количеством в Украине, превзойдя 104 немецких Leopard 2, 80 американских M-1 [Abrams] и жалкие 14 британских Challenger 2", - пишет он.

Более того, украинский Генштаб, по его словам, уже распределил Challenger 2, M-1 и Leopard 2 по соответствующим бригадам. Leopard 1 - единственные западные танки, которыми можно оснастить около 12 новых бригад, сформированных в последние месяцы. Акс подчеркивает, что украинская механизированная бригада (МБр) обычно имеет в своем составе один танковый батальон с 31 танком.

Что известно о танке Leopard 1

40-тонный "Леопард-1" 1980-х годов выпуска - не новый, но и не самый старый танк на вооружении Украины. И хотя он легкий и слабо бронированный по сравнению с Abrams, он может похвастаться надежной 105-миллиметровой основной пушкой и точной системой управления огнем EMES-18.

По словам Акса, Украина сделала все возможное, чтобы смягчить главный недостаток этого типа - тонкую броню, добавив блоки активной брони и сетку для защиты от беспилотников.

Похоже, что это помогают. Из 58 Leopard 1, полученных украинцами до начала сентября, только шесть были уничтожены. В то же время очевидно, что украинцы неохотно отправляют такие танки на самые опасные участки фронта. Для недавних локальных контратак в Курской области украинские бригады, по словам журналиста, собрали свои немногие уцелевшие Abrams и Leopard 2A6.

Что еще известно об Leopard 1 для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что совсем недавно Германия передала новый пакет помощи для Украины, в котором, в частности, присутствовали 15 танков Leopard 1 A5, а также 1 ЗРК IRIS-T SLM и 1 IRIS-T SLS, несколько пусковых установок Patriot, Gepard и так далее.

Кроме того, ВСУ могут получить систему противовоздушной обороны Skyranger 35, которую сделали на базе Leopard 1. В Rheinmetall сообщили о подробностях.

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