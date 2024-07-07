Корвет 'Гетман Иван Мазепа': в ВМС рассказали, для каких целей его будут использовать

Его будут применять для охраны водного района, прибрежных вод, борьба с надводными кораблями, разведки, прикрытия ПВО.

Будущий флагман Военно-морских сил - корвет "Гетман Иван Мазепа" - будет выполнять ряд задач. Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью Общественному Крыму.

По его словам, Турецкая Республика достраивает первый корвет "Иван Мазепа", который должен стать в строй уже в этом году.

"Это боевая единица, которая может выполнять различные задачи - это охрана водного района, прибрежных вод, борьба с надводными кораблями, разведка, прикрытие ПВО", - заявил Плетенчук. Видео дня

Он также проинформировал, что корвет был несколько модернизирован во время уже непосредственно строительства - с учетом реалий сегодняшнего дня и боевого опыта, который мы уже имеем.

"Поэтому были внесены некоторые конструктивные изменения в этот корвет. Сейчас экипаж проходит обучение, этот процесс очень длительный", - добавил спикер ВМС.

"Гетман Иван Мазепа" - что известно о корвете ВМС

Как сообщал УНИАН, "Гетман Иван Мазепа" является корветом турецкого класса Ada, созданным Турцией для Украины на судостроительной верфи в Стамбуле. В будущем он должен заменить фрегат "Гетман Сагайдачный" и стать флагманом ВМС Вооруженных сил.

На днях в Управлении коммуникаций Командования Военно-морских сил ВСУ обнародовали видео ходовых испытаний корвета. Фактически это является первым официальным подтверждением выхода корабля на ходовые испытания, хотя об их начале сообщалось задолго до этого.

В издании Defense Express обратили внимание на то, что на кадрах присутствуют лица в гражданском. Они могут быть турецкими работники, которые участвуют в достройке корабля.

Как можно видеть, пока что в кормовой части корвета еще не смонтировали полностью посадочную площадку для вертолета. В то же время, на корабль уже установили некоторые системы вооружений, в частности, 76-мм артиллерийскую установку и 35-мм зенитную артустановку Aselsan Gokdeniz. Также, вероятно, корвет уже получил элементы, которые позволят установить противокорабельные ракеты.

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