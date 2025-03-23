Китай продолжает производить модернизированные версии самолета, который в самом СССР сняли с конвейера еще в 1963 году.

Пока китайский ВПК работает над созданием "аналога B-2", стратегическая авиация Китая до сих пор полагается на архаичные советские самолеты, которые по лицензии производятся аж с 1950-х годов. Об этом пишет военный обозреватель, бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон на страницах издания 19fortyfive.

Сегодня на вооружении китайских ВВС находится более двух сотен самолетов Xian H-6 различных модификаций. Его последняя версия, H-6K, способна нести ядерное оружие, несет гиперзвуковые ракеты KD-21 и имеет современную авионику, обновленный радар и расширенные средства электронной борьбы. Но по своей сути это тот же самолет, лицензию на который Китай получил от СССР в 1957 году.

Самолет, получивший в Китае обозначение H-6, на самом деле является советским Ту-16, который производился в СССР с 1953 по 1963 годы. Сама Россия сняла его с эксплуатации в 1993 году. Другие страны мира, которые покупали его у СССР, тоже давно отказались от Ту-16. И только Китай до сих пор полагается на эти самолеты. И до сих пор их производит.

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После подписания соглашения в 1957 году группа китайских инженеров была отправлена на завод № 22 в Казани, где их научили сначала собирать, а позже производить то, что стало известным как H-6. За последующие десятилетия Китай создал немало модификаций этого самолета, приспосабливая к потребностям армейской и морской авиации. Были созданы как обычные, так и ядерные бомбардировщики, танкеры-заправщики, самолеты-разведчики и противокорабельные самолеты.

Как пишет Джонсон, самая новая модификация H-6K, известная как "Бог Войны", сейчас производится на замену старых моделей. Эта версия должна служить платформой для атак на большие расстояния. Хотя самолет также способен нести ядерное оружие, его главным назначением являются дальние атаки на американские авианосные ударные группы и жизненно важные объекты или узлы связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В прошлом году было замечено, что H-6K может нести четыре баллистические ракеты KD-21 - авиационную версию противокорабельной баллистической ракеты CASIC CM-401. Заявляется, что она способна достигать гиперзвуковой скорости при запуске с большой высоты.

Хотя H-6K имеет современную авионику, радар и бортовой РЭБ, показательным является то, каким двигателем его оснастили. Это WS-18, который разрабатывается с середины 2000-х годов. Считается, что он является переделкой советского двигателя Д-30, который ставился в оригинальный Ту-16.

Как отмечает Джонсон, отсутствие собственного надежного авиационного двигателя давно является слабой стороной китайского ВПК.

Китайские вооружения: последние новости

Как писал УНИАН, Китай активно готовится к военному противостоянию в космосе и наращивает свой потенциал в этом направлении. Целью Пекина является способность уничтожить американские спутники в будущем конфликте, чтобы нивелировать преимущество США в космической разведке и связи.

Также мы рассказывали, что Китай провел второй испытательный полет своего новейшего истребителя J-36, технические характеристики которого остаются засекреченными. Это может быть как самолет пятого поколения, то есть "одноклассник" американского F-35, так и самолет шестого поколения, которого у США еще нет.

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