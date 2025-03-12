Но вопрос в том, смогут ли китайцы довести до конца этот амбициозный проект.

Китай работает над созданием собственного стратегического бомбардировщика-невидимки. Если проект удастся реализовать, это станет настоящей проблемой для США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет 19fortyfive.

Бомбардировщик Xian H-20, когда будет принят на вооружение, существенно улучшит возможности военной авиации Китая. Это будет первый стратегический бомбардировщик-невидимка китайских ВВС.

H-20 задуман, как дозвуковой стелс-бомбардировщик с конструкцией типа "летающее крыло", подобной американскому B-2 Spirit. Ожидается, что H-20 будет иметь радиус действия не менее 8500 километров, что позволит ему поражать цели далеко от границ Китая, например, военные базы США на островах Гуам и Гавайи. Планируется, что самолет сможет нести 10 тонн полезной нагрузки, в том числе ядерные ракеты.

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Кроме того, бомбардировщик, вероятно, будет оснащен современной авионикой и системами радиоэлектронной борьбы, что еще больше повысит его живучесть в сложных условиях.

Весь этот комплекс характеристик потенциально делает самолет "геймченджером" на Азиатско-Тихоокеанском театре. Вся стратегия США и их союзников должна быть пересмотрена с учетом возможностей этого самолета. Однако это лишь при условии, что H-20 действительно будет таким, как задумано. А это еще не гарантировано.

Чтобы поставить на вооружение этот самолет с задуманными характеристиками, Китаю нужно преодолеть ряд проблем инженерно-технического характера. И первая из них - отсутствие у китайских инженеров необходимого опыта для создания таких самолетов.

Например, конструкция "летающее крыло", хоть и предлагает превосходные характеристики незаметности, порождает сложные аэродинамические и структурные проблемы, которые требуют передовых инженерных решений.

Кроме того китайцам надо создать собственный надежный и эффективный двигатель. До сих пор у китайцев были проблемы с созданием собственных реактивных двигателей.

Наконец, стоимость разработки и производства H-20 сама по себе может быть проблемой. По оценкам, каждый бомбардировщик H-20 может стоить примерно 300-360 миллионов долларов. И это минимум. Создание и поддержка инфраструктуры для этих самолетов тоже будет недешевым.

Также вопросом будет, сможет ли Китай производить столь сложные и дорогие самолёты в больших объёмах, ведь одного бомбардировщика будет точно мало.

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