По словам специалистов, J-36 совершил первый полет в декабре прошлого года.

Китай провел второй испытательный полет своего "истребителя нового поколения". Об этом сообщает Bulgarian Military.

Сначала в Сеть выложили снимки довольно плохого качества, однако затем появились и более качественные, которые позволяют разглядеть главные особенности самолета.

Как пишут западные специалисты, первый испытательный полет J-36 состоялся в декабре 2024 года над Чэнду. Именно там расположена штаб-квартира Chengdu Aircraft Industry Group, которую считают разработчиком самолета.

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По словам специалистов, новый полет стал для J-36 вторым в его жизни. Это событие знаменует собой еще один шаг в попытках КНР утвердиться в качестве лидера в области аэрокосмических технологий.

Подробности о J-36 остаются в значительной степени спекулятивными, поскольку Китай не обнародовал официальных данных о нем.

Имеющиеся изображения позволяют предположить, что речь идет об истребителе шестого поколения. Также аналитики предполагают, что это новый тактический бомбардировщик, который ранее получил условное обозначение JH-XX.

Новые китайские разработки - авиация

J-36 не стоит путать с другой китайской новинкой - самолет J-XDS (или J-50), который специалисты также рассматривают в качестве прототипа истребителя шестого поколения.

J-XDS несколько меньше по размерам, чем J-36. Также в отличие от последнего он имеет только два двигателя (а не три).

Стоит сказать, что КНР давно начала массовое производство истребителя пятого поколения J-20. А недавно самолет увидели в "режиме зверя" - с большим арсеналом ракет, расположенных на внешних узлах.

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