Из-за недавнего провала Су-57 в Китае аналитики оценивали шансы на продажу машины как крайне низкие.

Алжир стал первым иностранным покупателем российского истребителя Су-57. Об этом со ссылкой на государственное алжирское телевидение сообщает Defense Express.

Алжирское телевидение продемонстрировало кадры, на которых можно видеть встречу министра обороны Алжира Саида Шангрха с российской делегацией на выставке Aero India, которая проходит в индийском городе Бенгалуру.

Российские СМИ в свою очередь заявили, что Су-57 передадут зарубежному покупателю уже в 2025 году. Алжирские пилоты уже проходят обучение. Общее количество самолетов, а также стоимость контракта не разглашают.

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Также остается открытым вопрос, будет ли Алжир наказан со стороны США за закупку российского вооружения по закону CAATSA от 2017 года. Напомним, ранее Турцию выбросили из программы F-35 за закупку российских ЗРК С-400.

Специалисты отмечают, что Вашингтон не имеет рычагов влияния на Алжир в сфере оборонного сотрудничества, ведь арабская страна почти не покупает американское оружие (Алжир традиционно ориентируются в этом вопросе на Китай и РФ).

"В то же время Вашингтон, очевидно, сможет наложить санкции в других промышленно-производственных и торговых сферах", - считают специалисты Defense Express.

Истребитель Су-57 - справка

Су-57 - это истребитель "пятого поколения", который разработала российская Объединенная авиастроительная корпорация.

Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года. Единственным эксплуатантом Су-57 пока остается сама РФ. За все годы было построено около 30 истребителей этого типа, включая прототипы.

В прошлом году россияне продемонстрировали самолет на выставке в КНР, что закончилось для РФ "скандалом" - увидев Су-57 вблизи, китайцы высмеяли культуру производства в России.

На новой выставке в Индии российский Су-57 "встретился" с американским F-35. Это первый раз, когда США и РФ продемонстрировали новые самолеты в рамках одного авиашоу.

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