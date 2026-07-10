Patriot в Украине: NYT рассказал о поучительном опыте Германии и Японии

В настоящее время только три страны мира могут производить ракеты для системы "Патриот", и в одной из них до сих пор не выпустили ни одной.

Предоставление Украине американской лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot может стать важным шагом к укреплению собственной противовоздушной обороны, однако быстро развернуть их серийное производство вряд ли удастся. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на опыт Германии и Японии.

Авторы материала отмечают, что на данный момент только две страны-союзники США – Германия и Япония – имеют подобные разрешения, и ни одной из них не удалось быстро нарастить выпуск Patriot.

Издание напоминает, что в 2022 году администрация тогдашнего президента США Джо Байдена разрешила Германии построить завод по производству современных ракет-перехватчиков Patriot. Однако предприятие до сих пор не выпустило ни одной ракеты, что демонстрирует сложность и длительность запуска производства американского вооружения за пределами США даже в мирной стране.

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Эксперт по современной международной политике университета Кэйо в Токио Сатору Мори подчеркивает, что само разрешение не решает проблему мгновенно.

"Лицензия на производство – это не быстрое решение. Это невероятно сложная инженерная задача в аэрокосмической отрасли", – говорит он.

Как поясняет издание, Япония получила лицензию ещё в 2005 году после многолетнего сотрудничества с США в области обороны. Однако лишь через три года Силы самообороны страны смогли успешно провести первое испытание систем PAC-3. Сейчас японские предприятия, по разным оценкам, выпускают до 30 ракет Patriot в год.

Таким образом, учитывая опыт Японии и Германии, в краткосрочной перспективе именно союзники останутся главным источником поставок Patriot для Украины. И это при том, что мировые запасы Patriot сокращаются из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке, а спрос уже превышает производственные возможности.

Отдельной проблемой станет организация самого производственного процесса. Для изготовления одной ракеты Patriot необходимо привлечь около двух десятков лицензированных поставщиков различных компонентов. Если Германия смогла ускорить подготовку благодаря многолетнему опыту обслуживания американских комплексов, то Украине придется создавать всю систему практически с нуля и одновременно вести войну.

Эксперт аналитического центра RAND Corporation Джеффри Горнунг образно описал эту задачу так: "Самолет придется строить прямо в полете".

Patriot для Украины

Как писал УНИАН, эксперт Павел Нарожный пояснил, что сложность производства зенитных ракет заключается в высокотехнологичности этого процесса, потребности в редкоземельных металлах из Китая и сертификации топлива, которая занимает до года.

Он также подчеркнул, что завод безопаснее размещать в странах-союзниках, ведь в Украине он станет мишенью для российских атак, а стоимость одной ракеты может превышать миллион долларов.

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