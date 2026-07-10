Скандал в 'Скале': задержали военнослужащего, подозреваемого в избиении капеллана и подполковника

Санкции, предусмотренные этими статьями, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Военнослужащему сообщили о подозрении в избиении двух других военнослужащих в Харьковской области. На момент совершения преступлений он проходил службу в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Об этом сообщило Государственное бюро расследований. В ведомстве отметили, что ведут работу и по другим возможным фактам насилия и ненадлежащего обращения с военнослужащими в подразделении.

Отмечается, что первый случай произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района. Тогда к месту временной дислокации "Скалы" прибыли военнослужащие другого подразделения, которые перед этим выполняли боевые задачи. Между военными возник конфликт из-за размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался успокоить стороны и предложил урегулировать ситуацию на уровне командования.

"По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти", – говорится в сообщении.

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В ГБР отметили, что второй эпизод произошел в июне 2025 года в городе Барвинково. Там подозреваемый напал на подполковника, который был старше его по воинскому званию.

"Младший сержант сбил офицера с ног, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро", – рассказали в ведомстве.

Военному сообщили о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения – по ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГБР заверили, что следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка "Скала".

Скандал в "Скале"

Как сообщал УНИАН, издание "Бабель" провело расследование, которое показало, что с конца 2025 года до весны 2026-го в "Скале" умерли 25 военнослужащих, проходивших учебно-боевую подготовку.

Большинство людей, личности которых установили журналисты, погибли от пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней вскоре после мобилизации. Родственники рассказывают о следах побоев на телах, а также о том, что многим из умерших медицинскую помощь оказали слишком поздно.

Командира "Скалы" Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования в полку.

7 июля издание сообщило, что выявлено ещё семь случаев смерти мобилизованных во время учений. Шесть новых эпизодов охватывают тот же период в полгода, один – произошёл летом прошлого года. Большинство мобилизованных умерли, пробыв в полку менее месяца. Всего с конца осени прошлого года по весну 2026 года редакция зафиксировала 31 случай смерти.

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