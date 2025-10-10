Российский "Панцирь" индийцев не заинтересовал.

Индия пытается снижать свою зависимость от российского оружия и сделала новый шаг в этом направлении, заказав британские зенитные мини-ракеты вместо российского зенитного комплекса "Панцирь". Об этом пишет Defense Express.

Так, сообщается, что Индия заказала крупную партию британских малых ракет LMM от компании Thales на общую сумму в 350 млн фунтов (около 468 млн долларов).

"Ракеты LMM - это, на опыте ВСУ, очень эффективное средство для уничтожения дронов, поэтому выбор Индии вполне ожидаемый, даже несмотря на то, что Кремль пытался продать Дели "Панцирь-С1М" с новыми противодронными ракетами ТКБ-1055", - пишут обозреватели.

Как отмечает Defense Express, LMM - это именно те ракеты, поставки Украине которых в количестве аж 5000 единиц Великобритания анонсировала весной.

"Соглашение с Индией - очередной пример того, что Минобороны Индии все же пытается дрейфовать подальше от российского вооружения в тех сферах, где это возможно. То есть выбор Индией именно LMM можно окончательно считать ответом на вопрос, чем именно индийские военные хотят противодействовать угрозам", - пишет Defense Express.

Аналитики отмечают, что LMM представляет собой малогабаритную ракету весом 13 кг, из которых 3 кг приходится на боевую часть. Общая длина ракеты составляет 1,3 метра при диаметре в 76 мм. Ракета способна поражать цели в радиусе до 6 км. Благодаря наличию функции лазерного наведения ракета способна поражать цели с малой тепловой сигнатурой и игнорировать тепловые ловушки.

