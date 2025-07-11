Страны Балтии, которые обеспокоены возможностью нападения со стороны России, выбрали HIMARS как ключевое оружие для усиления обороны.

Союзники по НАТО, которые граничат с Россией, демонстрируют заинтересованность в высокомобильных артиллерийских ракетных системах HIMARS американского производства, вооружаясь на случай российской агрессии. Эту систему использует и Украина.

Как отмечает издание Business Insider, Украина использует эту реактивную систему залпового огня в противодействии российскому вторжению. В начале ее применения она изменила правила игры в войне, но со временем ее эффективность снизилась. Тем не менее, соседи России считают их необходимым активом, пишут авторы.

К примеру, страны Балтии, которые обеспокоены возможностью нападения со стороны России, выбрали HIMARS как ключевое оружие для усиления обороны. К примеру, в апреле Эстония получила шесть таких систем. Латвия подписала соглашение с США на поставку шести систем, которые ожидаются до 2027 года. В то же время Литва закупает восемь HIMARS, и первые поставки ожидаются уже в этом году.

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Наблюдая за войной в Украине, в этих странах считают способность наносить глубокие удары критически важной. Так, министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал в комментарии Business Insider, что его страна считает, что HIMARS посылают "сигнал сдерживания" России:

"Мы уже сегодня имеем в Эстонии способность наносить удары на большие расстояния, глубокие удары".

Певкур добавил, что война в Украине показала: способность бить по глубокому тылу врага или по объектам на вражеской территории, является чрезвычайно важной. И системы HIMARS предоставляют такую возможность.

"Украинская кампания по нанесению глубоких ударов в значительной степени зависела от самодельных беспилотников и противокорабельных ракет, модифицированных для наземных атак. HIMARS хорошо служили Украине, но имеют гораздо больший потенциал. В войне с Россией союзникам по НАТО не придется воевать со связанной за спиной рукой, как это часто бывает в Украине, и они смогут использовать это оружие по назначению. Международные партнеры Украины внимательно наблюдают за войной, чтобы понять не только то, что нужно Украине, но и то, что нужно им, с точки зрения тактики и вооружения, чтобы быть готовыми к возможной войне с Россией", – констатирует издание.

Система HIMARS: что надо знать

Система HIMARS, также известная как M142 High Mobility Artillery Rocket System производится в США компанией Lockheed Martin. Для ведения огня из нее используются ракеты GMLRS или баллистические ракеты ATACMS.

Для стандартных ракет GMLRS дальность стрельбы составляет до 80 км. В то же время ATACMS способны бить на расстояние более 300 км.

Среди известных случаев применения систем HIMARS в войне в Украине были удар по Антоновскому мосту в Херсонской области, удары по вражеским складам в Донецкой и Луганской областях. По данным СМИ, эту систему также часто использовали для ударов по скоплениям вражеских сил на разных участках фронта.

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