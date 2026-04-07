Провал строительства фрегата Германии становится угрозой для Балтийского моря, – FT

Бюрократия и ошибки строителей могут оставить страну без защиты, а бюджет – без 2 миллиардов.

Германия оказалась в шаге от военной катастрофы из-за срыва строительства гигантского фрегата F126, который должен был стать крупнейшим кораблем страны со времен Второй мировой войны, сообщает The Financial Times.

Известно, что проект, который реализует нидерландская компания Damen, увяз в судах, ошибках и бумажной волоките.

Сейчас, по данным СМИ, немецкие чиновники готовятся отстранить голландцев от работы. Перед ними стоит трудный выбор: либо передать достройку немецким заводам, либо просто "выбросить на свалку" 2 миллиарда евро, которые уже потратили, и закрыть проект. Ситуация настолько плохая, что эксперты откровенно говорят о радости для врага.

Как отметил руководитель Центра морской стратегии и безопасности Кильского университета Йоханес Петерс:

"Для России это как будто день рождения и Рождество одновременно. Нам нужны эти корабли. Но любое решение, которое мы примем, приведет к значительной задержке".

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус во всем винит строителей. Мол, компания решила использовать новую компьютерную программу, но не справилась с ней. Из-за этого дизайнеры напутали с кабелями, а на заводы привезли стальные детали неправильной формы.

Однако как утверждают представители отрасли, проблема не только в строителях. Они уверены, что компанию делают "козлом отпущения", чтобы прикрыть беспорядок в самой Германии.

По их словам, немецкое закупочное агентство, где работает целых 13 тысяч человек, просто завалило проект требованиями. Например, чиновники категорически отказывались принимать чертежи на английском языке и требовали только стопки бумажных документов вместо электронных.

Один из инженеров, привлеченный к проекту, рассказал об абсурдности немецких правил. По его мнению, тысячи страниц инструкций были похожи на маразм, потому что там указывали даже: "какую дверную ручку или какой выключатель света использовать и как они должны быть размещены".

Источник, знакомый с ходом работ, добавляет, что из-за медлительности бюрократов готовые детали ржавели на складах. Одна партия редукторов ждала подписи чиновника целый год, пока не начала портиться.

По мнению экспертов, этот провал является тревожным сигналом для всего НАТО, ведь даже такие близкие союзники, как Германия и Нидерланды, не смогли вместе построить корабль.

Сейчас нидерландская компания готовится передать дело немецким гигантам Lürssen и Rheinmetall. Но, как отмечается, правительство Германии все еще раздумывает, не будет ли дешевле просто признать поражение и прекратить строительство вообще.

Ранее УНИАН писал, что Россия может списать свой единственный авианосец "Адмирал Кузнецов" и отправить его на металлолом. Корабль находится на ремонте еще с 2017 года, однако из-за постоянных аварий, пожаров и роста стоимости работы фактически зашли в тупик.

В российской судостроительной корпорации уже рассматривают вариант полного демонтажа или продажи судна, ведь его восстановление считают слишком дорогостоящим и нецелесообразным. Если решение будет принято, РФ фактически останется без авианосного флота на долгие годы, поскольку ресурсов для создания нового корабля такого класса пока нет.

