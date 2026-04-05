В Германии ужесточили правила военного учета: мужчинам будет сложнее выехать из страны

Новые правила коснутся даже тех, кто планирует уехать на учебу за границу.

В Германии ужесточили правила воинского учета. Все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет теперь должны получить разрешение Бундесвера, если планируют выехать из страны на срок более 3 месяцев.

Издание Berliner Zeitung сообщает, что это касается даже тех, кто хочет поехать на учебу за границу или просто на отдых. Отмечается, что изменения вступили в силу еще 1 января 2026 года, но остались практически незамеченными.

Если раньше мужчины имели такую обязанность в случае объявления военного или чрезвычайного положения, то теперь правила действуют на постоянной основе.

"Основанием и основной идеей этого положения является надежный и информативный учет военнообязанных на случай необходимости. На случай чрезвычайной ситуации необходимо знать, кто, возможно, находится за границей в течение длительного времени", – пояснила в комментарии СМИ пресс-секретарь Федерального министерства обороны Германии.

Утверждается, что сейчас ведомство ведет работу над "конкретизацией правил относительно разрешения на исключения из обязанности получения разрешения" – в частности, для избежания излишней бюрократии.

"Параграф 3 Закона о военной обязанности предусматривает, что разрешения, как правило, должны быть предоставлены – следовательно, отказ не предусмотрен. Однако подача заявления остается обязательной. Какие последствия грозят мужчине, который не получит разрешение перед выездом, министерство не ответило", – говорится в материале.

Обязательное получение разрешения является частью более масштабного пакета реформ. Федеральное правительство страны намерено к 2035 году увеличить численность Бундесвера до 255 000–270 000 солдат. Сейчас численность немецкой армии составляет примерно 184 000 военных.

В Европе говорят об угрозе войны

Директор Института внутренней безопасности Эстонии Эркки Коорт заявил, что Германия может быть более вероятной целью для России, чем сама Эстония. По его мнению, удар по Германии имел бы более сильный эффект – как военный, так и пропагандистский.

Ранее The Times писала, что НАТО готовится к защите Арктики от возможных атак России. Отмечается, что РФ наращивает силы на Кольском полуострове и в Арктике, поэтому риски вокруг Шпицбергена усиливаются.

