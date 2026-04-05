Катастрофа флота Москвы: единственный авианосец РФ готовят к утилизации

"Адмирал Кузнецов" может повторить судьбу советских недостроев и отправиться на металлолом.

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который годами находится на ремонте, вероятно, больше никогда не выйдет в море. Руководство профильной корпорации уже рассматривает варианты продажи судна или его полной разборки, пишет 19FortyFive.

В июле 2025 года глава российской государственной судостроительной корпорации Андрей Костин сообщил журналистам, что единственный российский авианосец, вероятно, будет продан или разобран на металлолом.

Известно, что корабль проектировался в конце Холодной войны для противостояния США. Его заложили в 1982 году в украинском Николаеве, а спустили на воду в 1985-м. Он не выходил в боевое развертывание еще с 2017 года, а все попытки его отремонтировать сопровождались авариями и пожарами.

Ситуация вокруг крейсера стала критической после ряда масштабных инцидентов. По имеющимся данным, ремонт остановился из-за постоянного роста расходов. В частности, в 2018 году затонул плавучий док, где находился корабль, а в 2019 году на борту вспыхнул мощный пожар.

""Адмирал Кузнецов", вероятно, будет продан или разобран на металлолом", – констатировал Костин.

Помимо технических проблем, корабль имел сомнительную репутацию из-за своей силовой установки. Вместо ядерного реактора он использовал котлы на мазуте, что создавало густой черный дым. Как говорится в материале, "в определенном смысле корабль заправлялся российскими промышленными отходами". Это приводило к частым поломкам, из-за чего авианосец во время походов всегда сопровождал буксир.

Потеря "Кузнецова" фактически оставляет Россию без авианосной авиации на десятилетия. Сейчас у Москвы нет ресурсов и мощностей для строительства нового корабля такого класса. Как отмечает автор, если судно утилизируют, РФ станет единственным постоянным членом Совбеза ООН без функционирующего авианосца.

Авианосец США

Ранее УНИАН писал, что USS Abraham Lincoln не способен эффективно действовать самостоятельно без сопровождения ударной группы. Без эсминцев, системы ПВО "Иджис" и ракет "Томагавк" он становится уязвимым для ракет, дронов и подводных атак Ирана.

Фактически это "плавучий аэропорт" с ограниченным собственным вооружением, который нуждается в многоуровневой защите и логистике. Без поддержки кораблей и снабжения авиация на борту быстро теряет боеспособность, а сам авианосец вынужден переходить исключительно к обороне.

