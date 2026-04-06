Почему у Украины до сих пор нет собственного ЗРК: эксперт назвал главную причину

В частности, в настоящее время европейские партнеры не спешат содействовать реализации украинских предложений, в том числе не делятся разработками головок самонаведения для ракет.

Украинская компания Fire Point предлагает европейским партнерам интегрировать их головки самонаведения и радиолокационные станции с ракетой FP-7. Об этом сообщил Олег Катков, главный редактор портала Defense Express, в эфире телеканала "Суспільне".

Его спросили, насколько вероятно создать украинскую систему ПВО, в частности, от компании Fire Point.

"Если говорить о системе от Fire Point, то даже об этом не говорят в самой Fire Point. Они говорят о ракете, именно о средстве, которое летает", – сказал Катков.

По его словам, представители Fire Point понимают ситуацию в мире, вызовы в сфере безопасности и конъюнктуру рынка.

Он добавил, что есть отличное предложение, которым почему-то не заинтересовались европейские страны.

"Я до сих пор не понимаю, почему в европейских странах еще не выстроилась очередь из европейских партнеров, которые хотели бы что-то делать с Украиной. Но дело в том, что компания предлагает свою ракету. В данном случае – вылетает FP-7. Это баллистическая ракета, созданная на базе зенитной ракеты 48Н6, которая использовалась в советско-российском комплексе С-400, созданном еще в советские времена. И сейчас для нее нет радиолокационной головки самонаведения", – отметил Катков.

При этом, как подчеркивает эксперт, к этой ракете нужно добавить головку самонаведения, очень качественную и современную, которой в Украине нет, потому что в нашей стране никогда не производили зенитно-ракетные комплексы. В компании Fire Point всегда обращаются с призывами к европейцам, потому что у них есть возможность создавать головки самонаведения к зенитным ракетам, которые смогут уничтожать баллистические цели.

"Давайте их интегрируем. У вас есть радиолокационные станции, которые могут отслеживать с высокой точностью баллистические угрозы. Мы объединим нашу ракету с вашей головкой самонаведения, с вашей радиолокационной станцией, и это создаст зенитно-ракетный комплекс, но еще будет командный пункт… И получится продукт, который, если начать сейчас, к концу 2027 года, не так быстро, – выйдет на испытания. И если он покажет свой результат, то уже в 2028 году, возможно, можно будет говорить о начале серийного производства", – убежден Катков.

В то же время он сказал, что проблема заключается в том, что речь идет об украинских сроках создания средств в течение полугода или нескольких месяцев, потому что когда речь идет о европейских разработках, то имеются в виду годы.

Что предшествовало

По данным Reuters, компания Fire Point, производитель украинской крылатой ракеты "Фламинго", ведет переговоры с европейскими компаниями о запуске новой системы ПВО к следующему году. В частности, Fire Point хочет создать недорогую альтернативу системе Patriot, которую становится все труднее приобрести. В компании планируют перехватить первую баллистическую ракету до конца 2027 года.

