В РФ загадочно погиб гендиректор компании-поставщика материалов для 'Шахедов'

Гибель руководителя ключевого оборонного предприятия стала уже 35-м случаем загадочных смертей среди российских топов с 2022 года

В Московской области нашли мертвым генерального директора предприятия "Химпроминжиниринг" (бренд Umatex Group) Александра Тюнина. По предварительным данным, он покончил с собой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, тело Тюнина обнаружили на дороге возле автомобиля неподалеку от леса. Рядом нашли охотничье ружье и предсмертную записку, в которой он якобы объяснил свой поступок длительной депрессией.

По данным издания "Милитарный", предприятие "Химпроминжиниринг" является единственным в России производителем углеродного волокна и ключевым поставщиком материалов для изготовления ударных дронов Shahed/"Герань". В частности, речь идет о фюзеляжах для копий Shahed-136, где использование углеволокна обеспечивает высокую прочность при минимальном весе.

В открытых источниках отмечается, что компания Umatex обеспечивает около 95% всего производства углеродного волокна в России.

СМИ напоминают, что смерть Тюнина стала уже 35-м случаем загадочной гибели среди российских чиновников и бизнесменов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Другие странные смерти в РФ

Напомним, что ранее в РФ погиб топ-менеджер Московской биржи. Сообщалось, что он упал с яхты во время прогулки по Москва-реке. 44-летний директор по медиа и рекламе Московской биржи Георгий Чибисов исчез, а на следующий день было найдено его тело.

Затем стало известно, что в Москве найден мертвым бывший вице-президент российского концерна ЮКОС Михаил Рогачев. Он выпал из окна.

