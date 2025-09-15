Оккупанты активно развивают производство "Шахедов" и "Гербер".

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать Украину ударными дронами. В сфере дальнобойных дронов Россия имеет преимущество, отмечает авиационный эксперт Константин Криволап.

В комментарии для "Фокуса" он указал на проблему с оценкой количества ударных дронов, которые используются в том числе оккупантами. Он пояснил, что в эту категорию попадают разные типы дронов, а отсутствие четких критериев усложняет анализ и делает общие цифры условными.

Он добавил, что в 2022-23 годах преимущество в сфере беспилотников было за Украиной. Однако сейчас возможности сторон становятся более похожими, и явного доминирования на фронте не имеет ни одна. Касается это как технических характеристик БПЛА, так и их количества.

В то же время в сфере дальнобойных дронов враг таки имеет преимущество. Оккупанты активно развивают производство "Шахедов" и "Гербер".

"Если раньше "Герберы" использовались преимущественно как дроны-приманки, то теперь они оснащаются боевыми частями весом от 5 до 10 кг. В 2023 году Россия производила около 300 "Шахедов" в месяц, а в июне 2025 года эта цифра стабильно составляет 2-3 тысяч единиц ежемесячно. В планах российского военно-промышленного комплекса – достичь производства 4 тысяч "Шахедов" в месяц в октябре 2025 года и 6 тысяч до конца года, что эквивалентно 200 дронам в сутки", – продолжил он.

Криволап добавил, что враг наращивает и объемы производства "Гербер". Москва может производить от 5 до 15 тысяч этих беспилотников в месяц. Однако ключевым вопросом остается и организация запуска этих дронов.

Он отметил, что соотношение "Шахедов" и "Гербер" составляет примерно 40-60%. Однако благодаря результативности "Шахеды" доминируют – они могут наносить серьезные поражения.

К тому же, враг развивает инфраструктуру для запуска дронов по Украине. Сейчас действуют 7-8 таких площадок, еще 11 – на стадии строительства. Для дополнительных запусков РФ использует менее защищенные площадки.

"Основные предприятия, такие как "Алабуга", "Купол" в Ижевске и завод в Туле, играют ключевую роль в производстве как самих дронов, так и их компонентов. Эти заводы постоянно модернизируются, что позволяет России не только наращивать количество, но и совершенствовать технические характеристики дронов", – констатировал Константин Криволап.

Война в Украине: другие новости, связанные с дронами

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что в Украине уже есть дроны-перехватчики для противодействия реактивным "Шахедам". Он добавил, что в армии пытаются выстроить оптимальную систему на разных рубежах, чтобы наиболее эффективно противостоять угрозе с воздуха.

Между тем европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что Европа будет строить "антидроновую стену" в приграничных с РФ государствах-членах НАТО. По его словам, к этому проекту приобщат и Украину.

