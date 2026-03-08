Тимочко назвал ключевое преимущество украинских дронов над западными

У Украины есть преимущество не только в дронах, но и в специалистах-операторах, которые могут ими управлять, подчеркнул эксперт.

Любой украинский дрон имеет большое преимущество перед другими, даже высокотехнологичными аналогами других стран, потому что Украина имеет огромный опыт работы в экстремальных условиях. Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко в эфире канала Киев24.

По его словам, украинские дроны являются "детищем войны", ведь с самого начала - с момента замысла - они строились в условиях боевых действий.

"Все, что в избытке на каком-то из дронов, которым могут даже очень гордиться американцы, - у нас этого нет. Потому что оно либо является лишним, либо ограничивает работу, либо удорожает средство поражения несоответственно его потенциалу", - пояснил эксперт.

По его мнению, у Украины есть преимущество не просто в дронах, но и в специалистах-операторах, которые ими могут управлять.

"Причем могут управлять и воевать ими в условиях не тотального преимущества, а наоборот - в условиях обороны, и когда твой ресурс значительно меньше, чем ресурс противника", - сказал он.

В то же время американцы и страны Ближнего Востока, которые сейчас противостоят Ирану, "сейчас только учатся воевать", добавил он. И поэтому, говорит, Украина имеет преимущество, и к ней будут обращаться.

Украинский опыт для Ближнего Востока

Ранее УНИАН писал, что Украина может научить Ближний Восток уничтожать "Шахеды". Украинские чиновники подтвердили изданию Politico, что Киев ведет переговоры со странами Персидского залива об использовании своего опыта противодействия дронам в обмен на финансирование оборонной промышленности. Также он обсуждает с Соединенными Штатами возможность обмена технологиями в сфере беспилотников.

По данным Reuters, США и Катар ведут с Украиной переговоры о покупке дронов-перехватчиков. А компания SkyFall, которая является крупным производителем беспилотников, включая перехватчики, заявила, что ее производственные мощности превысили запросы Украины, и она готова к экспорту. Также компания рассказала, что ее перехватчик P1-SUN сбил более 1500 "Шахедов" и 1000 других дронов с момента начала эксплуатации 4 месяца назад.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова обменять свои дроны-перехватчики на ракеты РАС-2 и РАС-3 для Patriot, которые есть у стран Ближнего Востока, страдающих сейчас от иранских дронов.

