Беременная победительница 'Холостяка' эмоционально оправдалась в сети: что произошло

Блогер поделилась переживаниями и нарвалась на упреки.

Беременная победительница 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" и блогер Инна Белень, которая живет в Харькове, оправдалась за мысли о выезде из города из-за обстрелов.

После того, как девушка в своем Instagram поделилась мыслями о том, что подумывает переехать во Львов, кто-то из подписчиков призвал ее не накручиваться.

"Я, пожалуй, одна из самых больших амбассадоров Харькова. Это город, ради которого я в свое время вернулась из Германии. Здесь мой дом, моя семья, мой бизнес. И город, где я готова быть 24/7 и помогать его восстанавливать", - написала Белень.

Видео дня

По ее словам, сейчас же для нее важнее всего - безопасность:

"Есть момент, который особенно остро понимаешь, когда ты в процессе стать мамой. Сегодня ночью я проснулась от ракеты с боеголовкой 800 кг и бежала в ванную, слушая, как она пролетает над городом и уносит чью-то жизнь. И в такие моменты ты думаешь не о том, какой город самый красивый или чистый. Ты думаешь о безопасности своего ребенка".

Блогерша добавила, что сейчас они живут в той части Харькова, которая последнее время обстреливаются чаще всего.

"И когда ты просыпаешься ночью от взрывов и просто молишься Богу, чтобы на этот раз все прошло - это совсем другое ощущение реальности. Я пока ничего не решила. Просто делюсь своими переживаниями и страхами. Я тоже человек и будущая мама, которая думает о безопасности своего ребенка. И мне тоже больно от такой реальности", - констатировала девушка.

Напомним, недавно беременная победительница "Холостяка" Инна Белень напугала заявлением о своем состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: