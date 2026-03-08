Почему капля Руперта является одним из самых удивительных объектов и где ее применяют

Она выглядит как стеклянная капля, но на самом деле способна разбить даже пулю.

Капля Руперта являет собой физический парадокс, заключенный в куске стекла.

Как пишет издание Komputerswiat, она образуется при падении расплавленного стекла в холодную воду, что вызывает быстрое затвердевание и экстремальное распределение напряжений.

Свойства капли Руперта

В этом процессе внешний слой стекла остывает почти мгновенно, образуя жесткую оболочку, в то время как медленно охлаждающаяся внутренняя часть сжимается и генерирует мощные сжимающие силы, направленные внутрь.

Видео дня

Эта уникальная структура придает капле невероятные свойства. Ее широкая головка практически неразрушима и может выдержать удар молотка, в то время как даже малейшее повреждение тонкого хвоста вызывает мгновенный выброс накопленной энергии. Трещина проносится сквозь объект со скоростью, превышающей 1900 м/с, разбивая все стекло на мелкую пыль за доли секунды.

Это явление нашло ключевое применение в материаловении, положив начало производству современного закаленного стекла. Контролируя нагрев и быстрое охлаждение стекла воздухом, производители достигают эффекта замороженного напряжения, идентичного эффекту падения Руперта.

Это обеспечивает автомобильным окнам и экранам смартфонов огромную устойчивость к ударам о поверхность.

Дополнительным технологическим преимуществом является безопасность – при превышении точки разрушения накопленная внутренняя энергия заставляет стекло разбиваться на тысячи мелких фрагментов вместо опасных длинных осколков, защищая пользователей от глубоких ран.

Другие новости науки

Недавно ученые провели раскопки в самой засушливой пустыне и нашли там жизнь. Этот результат совершенно ошеломил ученых, которые считали, что ничего живого там не найдут.

Также сообщалось, что через более чем 60 лет после того, как в испанском городе работники нашли золотой клад бронзового века, ученые подтвердили, что два из его самых странных предметов, были сделаны из железа, упавшего из космоса.

Вас также могут заинтересовать новости: