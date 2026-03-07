Украина может научить Ближний Восток уничтожать 'Шахеды': Politico узнало, что Киев хочет взамен

Киев ведет переговоры отдельно с США и странами Персидского залива, пишет издание.

Украина ведет переговоры со странами Персидского залива об использовании своего опыта противодействия дронам в обмен на финансирование оборонной промышленности. Также Киев обсуждает с Соединенными Штатами возможность обмена технологиями беспилотников. Об этом сообщило Politico со ссылкой на украинских чиновников.

Как отметило издание, оба направления переговоров могут дать Украине крайне необходимую поддержку: финансирование в условиях, когда обещанный Евросоюзом кредит в 90 млрд евро из-за вето Венгрии заблокирован, а также американские ракеты для систем ПВО Patriot, способные сбивать российские баллистические ракеты.

Впрочем, как подтвердили Politico два украинских высокопоставленных чиновника, окончательного соглашения ни по одному из направлений еще не достигнуто.

"Мы действительно видим значительный интерес к украинским контратакующим беспилотникам со стороны очень широкого круга стран, включая Соединенные Штаты. Это понятно: Украина создала уникальные, проверенные в боях решения для обнаружения, отслеживания и противодействия такого типа угрозы в масштабах, в реальных условиях", – сказал представитель украинского оборонного предприятия на условиях анонимности.

Он добавил, что любые решения об экспорте таких технологий требуют координации между правительствами и должны учитывать вопросы безопасности, экспортного контроля и более широкие стратегические приоритеты.

Издание отмечает, что Украина, столкнувшись с ограниченной помощью со стороны союзников, приобрела опыт в сбивании беспилотников с помощью зенитных орудий, пулеметов, дешевых ракет, беспилотников-"перехватчиков". Однако она все еще полагается на своих союзников, и особенно на США, в защите от баллистических ракет.

Между тем, говорится в статье, США и страны Персидского залива массово расходуют ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, и это ошеломляет Киев. Поэтому, предлагая свой опыт в сфере беспилотников против угрозы со стороны Ирана, президент Украины Владимир Зеленский теперь может убедить Белый дом продать больше этого оружия Украине.

Лицо, близкое к команде национальной безопасности президента США Дональда Трампа, признало, что Зеленский имеет "незначительные краткосрочные рычаги влияния" на Соединенные Штаты, и что это "умный ход" для лидера, которому, по мнению Трампа и его администрации, не хватает значительных рычагов влияния в переговорах о прекращении войны. В то же время собеседник отметил, что Зеленскому нужно формулировать свои просьбы осторожно.

"Он хочет больше ракет для систем Patriot, поэтому, возможно, ему удастся убедить США ускорить некоторые запросы", – добавил источник.

Чем Украина может помочь в войне на Ближнем Востоке

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Зеленский заявил, что США просят у Украины защиту от "Шахедов" на Ближнем Востоке. "Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей", - подчеркнул он.

Также он заявлял, что Украина готова обменять свои дроны-перехватчики на ракеты для Patriot. Президент отметил, что Ближнему Востоку нужны дроны-перехватчики, которые есть у Украины, а у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. "Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого", - сказал он.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Ближнему Востоку есть чему поучиться у ВСУ, в частности в вопросе рационального использования ограниченных ресурсов противовоздушной обороны. Эксперт подчеркнул, что этим странам стоит перенять не только опыт Украины в противодействии "Шахедам", но и экономно применять боеприпасы, которые могут просто закончиться.

