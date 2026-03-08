'Никаких измен не было': Melovin поставил точку в разрыве с женихом-военным

Певец объявил о расставании 14 февраля.

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) откровенно рассказал о борьбе с депрессией и еще раз высказался о недавнем разрыве с женихом, парамедиком ВСУ Петром Злотой.

"Никаких измен не было. Все было прекрасно. Я невероятно благодарен Петру. Я не закрываюсь ни от чего. Жизнь продолжается. Мы живем во время войны, я не знаю, будет ли завтра у меня девушка, или будет парень", - сказал он в комментарии для программы "Ближче до зірок".

Также певец сообщил, что на данный момент принимает антидепрессанты.

"У меня стресс, поэтому я на антидепрессантах, у меня есть врач-психиатр. Я стараюсь держать себя в тонусе, ведь должен быть маяком, который светит для других в самые темные времена", - признался исполнитель.

Напомним, ранее УНИАН писал, как 23 ноября 2025 года Melovin сообщил о помолвке с бойфрендом и впервые показал своего избранника - Петра Злотю, инструктора и парамедика ВСУ.

Но уже 14 февраля 2026-го певец заявил, что расстался с женихом, и написал: "Спасибо за опыт. Прошу СМИ воздержаться от допросов. Ради моего спокойствия и спокойствия Петра - я ничего не буду комментировать. С Днем святого Валентина всех".

