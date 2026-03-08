'Плакала в трубку': Козловский после поцелуя с Могилевской раскрыл неожиданную правду

Артисты встретились в студии шоу.

Известный украинский певец Виталий Козловский признался, что после поцелуя со своей коллегой Натальей Могилевской на сцене они "до сих пор выгребают".

"Но знаете, что я вам хочу сказать. Это был не просто концерт Натальи Могилевской, это было ее 50-летие. И мы давно не виделись", - отметил Козловский в эфире шоу "єПитання на Новому".

Могилевская же, которая также находилась в студии, отметила, что все вопросы относительно данного поцелуя стоит задать режиссеру.

"Мы просто актеры".

Козловский, пользуясь случаем еще раз поцеловал Могилевскую, но уже по-дружески в щеку, подарил ей букет красных роз и добавил:

"Я никогда не забуду, что Наталья Могилевская была одной из первых и, наверное, единой артисткой, которая позвонила после судов с Кондратюком, поздравила и плакала в трубку полчаса. Это правда".

Напомним, Виталий Козловский отсудил у продюсера Игоря Кондратюка права на свои старые хиты. Недавно он признался, какие изменения произошли с ним после всей этой истории:

"Я понял, что в моей жизни так много лицемеров. И, наверное, решив в своей жизни эти вопросы, я начал по-другому смотреть и на мир, и на обстоятельства, и на людей".