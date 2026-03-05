Украина готова обменять свои дроны-перехватчики на ракеты для Patriot, - Зеленский

Украина обеспокоена тем, что в случае длительной войны Америка может сократить поставки ракет для ПВО.

Украина открыта для обмена с партнерами с Ближнего Востока технологиями и оружием, в частности дронами-перехватчиками "Шахедов" на ракеты для Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"У нас были сигналы от партнеров с Ближнего Востока. Были удары иранских "Шахедов" по гражданским в этих странах. Они хотят от нас экспертизу. Мы открыты. Если их представители приедут, мы экспертизу дадим. Тем более, что есть запрос от европейцев и от Соединенных Штатов Америки. К нам поступают запросы, что нужно с партнерами с Ближнего Востока поделиться опытом", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина сама находится в состоянии войны и испытывает дефицит оружия, которым располагают эти страны.

"У них есть ракеты для "патриотов", но ракетами для "патриотов" сотни или тысячи "Шахедов" они не сбивают: это дорого. Для людей ничего не жалко, понятно, но у них просто нет столько ракет. Поэтому им нужны дроны-перехватчики, которые есть у нас. А у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что иранский режим передавал России оружие, которым она убивала украинцев. По словам главы государства, сейчас эта обеспокоенность немного уменьшилась, потому что Иран вряд ли способен что-то передавать России в данный момент. Но сейчас по этим иранским лицензиям Россия сама производит соответствующие ракеты и дроны.

"Есть беспокойство из-за сигналов от Соединенных Штатов Америки, публичных и непубличных, которые говорят о продолжении этой военной операции, и что в связи с этим они будут рассчитывать на дополнительные системы ПВО для себя и союзников. А также будут тщательно смотреть на возможности своих производств РАС-2, РАС-3: это ракеты-перехватчики для "патриотов". То есть беспокойство есть, что в случае длительной войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины", - рассказал президент.

Как сообщал УНИАН, военное руководство США рассчитывает, что война с Ираном продлится еще несколько месяцев. Центральное командование США обратилось к Пентагону с просьбой направить больше офицеров военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, но, скорее всего, до сентября.

Между тем FT пишет, что Пентагон и, по крайней мере, одна из стран Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских беспилотников-перехватчиков для отражения атак иранских "шахедов".

