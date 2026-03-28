Дешевое оружие на фронте: Украина диктует новые правила современной войны, – BI

Борьба Украины против российского вторжения показала, что ценность дешевого оружия выходит за пределы его низкой стоимости. Массовое использование недорогих средств поражения позволяет военным поглощать потери, преодолевать оборону и создавать тактические преимущества, пишет Business Insider.
Отставной маршал авиации Грег Бегвелл отмечает, что истинная сила дешевого вооружения заключается не только в его цене. Истинная ценность этой массы недорогого оружия заключается в том, что оно позволяет военным преодолеть вражескую оборону.
"Вам нужно бросить достаточно, чтобы вывести их систему из строя, а затем воспользоваться этой брешью", – отметил он.
Дешевые квадрокоптеры и другие средства часто менее эффективны, но их количество позволяет компенсировать потери и достигать результата.
Опыт Украины меняет западную стратегию
Затянувшийся конфликт заставляет Запад пересмотреть приоритеты: раньше предпочтение отдавалось небольшим объемам дорогих систем ради точности, теперь же важно количество недорогого оружия для масштабных боев.
Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен подчеркнул:
"Один из уроков войны в Украине – Западу нужно гораздо больше недорогого оружия для масштабной войны высокой интенсивности".
Генеральный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Гончаров отмечает, что один высокотехнологичный "Арчер" не сравнится с 200 дешевыми гаубицами "Богдана", которые Украина может производить массово. Дешевое вооружение обеспечивает гибкость и устойчивость в затяжном конфликте, что становится уроком для западных армий.
Уроки войны в Украине – чему должен научиться Запад
Как сообщал УНИАН, в случае крупной войны страны Запада не смогут полностью защитить свою территорию от ракет и дронов. К такому выводу приходят военные эксперты, анализируя опыт боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке.
Украина уже сейчас сталкивается с выбором: направлять ПВО на передовую для защиты войск или оставлять ее в тылу для прикрытия городов. Это дилемма, которая в случае масштабной войны встанет перед всей Европой.