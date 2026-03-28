Дешевое оружие на фронте: Украина диктует новые правила современной войны, – BI

Массовое применение дешевого оружия дает Украине преимущество в противостоянии с Россией и заставляет Запад пересматривать свои стратегии.

Борьба Украины против российского вторжения показала, что ценность дешевого оружия выходит за пределы его низкой стоимости. Массовое использование недорогих средств поражения позволяет военным поглощать потери, преодолевать оборону и создавать тактические преимущества, пишет Business Insider.

Отставной маршал авиации Грег Бегвелл отмечает, что истинная сила дешевого вооружения заключается не только в его цене. Истинная ценность этой массы недорогого оружия заключается в том, что оно позволяет военным преодолеть вражескую оборону.

"Вам нужно бросить достаточно, чтобы вывести их систему из строя, а затем воспользоваться этой брешью", – отметил он.

Дешевые квадрокоптеры и другие средства часто менее эффективны, но их количество позволяет компенсировать потери и достигать результата.

Опыт Украины меняет западную стратегию

Затянувшийся конфликт заставляет Запад пересмотреть приоритеты: раньше предпочтение отдавалось небольшим объемам дорогих систем ради точности, теперь же важно количество недорогого оружия для масштабных боев.

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен подчеркнул:

"Один из уроков войны в Украине – Западу нужно гораздо больше недорогого оружия для масштабной войны высокой интенсивности".

Генеральный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Гончаров отмечает, что один высокотехнологичный "Арчер" не сравнится с 200 дешевыми гаубицами "Богдана", которые Украина может производить массово. Дешевое вооружение обеспечивает гибкость и устойчивость в затяжном конфликте, что становится уроком для западных армий.

Уроки войны в Украине – чему должен научиться Запад

Как сообщал УНИАН, в случае крупной войны страны Запада не смогут полностью защитить свою территорию от ракет и дронов. К такому выводу приходят военные эксперты, анализируя опыт боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке.

Украина уже сейчас сталкивается с выбором: направлять ПВО на передовую для защиты войск или оставлять ее в тылу для прикрытия городов. Это дилемма, которая в случае масштабной войны встанет перед всей Европой.

