Ким Чен Ын заявил, что готов улучшить отношения с США, но есть одно условие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что улучшение отношений с США возможно, если Вашингтон признает его страну ядерной державой. Также он опубликовал планы по усилению своего арсенала и созданию новых ядерных боеголовок, пишет Bloomberg.

Во время выступления на съезде правящей партии КНДР Ким изложил свое видение дальнейшего развития вооружений, пообещав создать более мощные межконтинентальные баллистические ракеты, а также призвал США отказаться от своего давнего требования о денуклеаризации его страны.

"Мы планируем ежегодно усиливать национальные ядерные силы и прилагать все усилия для увеличения количества ядерного оружия. Если США откажутся от своей враждебной политики, у нас не будет причин не стремиться к улучшению отношений. Будущее отношений между Северной Кореей и США полностью зависит от позиции США", - подчеркнул Ким.

Также государственные СМИ опубликовали фотографии, на которых Ким с улыбкой на лице вместе со своей женой и дочерью участвует в военном параде.

В то же время профессор Университета Эва в Сеуле Лейф-Эрик Исли добавил, что несмотря на то, что Ким оставил открытыми двери для взаимодействия с Трампом, "послание военного парада заключалось в том, что оружие Пхеньяна и готовность его применить означают, что то, что было сделано с Венесуэлой и Ираном, нельзя сделать с Северной Кореей".

"Ким созывает партийную встречу в этом году на фоне ситуации, которая кардинально отличается от той, что была пять лет назад, поскольку он стал ключевым союзником российского президента Владимира Путина, поддержав его войну против Украины. В сентябре Ким стоял бок о бок с Путиным и Си на военном параде в Пекине, изменив свой имидж с изолированного изгоя на глобального игрока", - напомнили в Bloomberg.

Ранее Newsweek писало, что 13-летняя девочка будет контролировать ядерное оружие КНДР. В частности, Ким Чен Ын поручил своей дочери-подростку руководящую должность в Ракетном управлении своей страны, которое контролирует ядерные силы Пхеньяна.

"Этот шаг был направлен на то, чтобы подготовить ее к командованию Корейской народной армией, и, как сообщается, ее уже инструктируют генералы, а в некоторых случаях даже отдают приказы, а не Чан Чан Ха, который официально занимает должность директора Ракетного управления с конца 2023 года", - рассказали журналисты.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько военных из КНДР до сих пор находятся на территории РФ.

"10 тысяч северокорейских солдат сейчас находятся на территории России. Чрезвычайно опасно, что они получают знания о современной гибридной войне", - рассказал глава государства.

