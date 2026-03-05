Под угрозой 2080 установок для 'Томагавков': в ядерном щите США появляется пробел

Из-за задержек со строительством новых подводных лодок и кризиса судостроительной отрасли флот рискует потерять 2080 пусковых ячеек для "Томагавков" и других ракет к 2030 году.

Запланированный вывод из эксплуатации американских ракетных подводных лодок класса"Огайо" может привести к серьезному дефициту ударных возможностей флота. Речь идет о потенциальной потере 2080 ячеек вертикального пуска (VLS) для крылатых ракет, в частности "Томагавк", на фоне задержек в строительстве новых субмарин. Об этом пишет 19FortyFive со ссылкой на эксперта по национальной безопасности и бывшего офицера спецподразделений армии США Стива Балестриери.

2080 ячеек VLS под угрозой

К 2027 году ВМС США планируют списать четыре подводные лодки с управляемыми ракетами класса Ohio-class submarine. Параллельно до 2030 года будет продолжаться вывод из боевого состава крейсеров класса Ticonderoga-class cruiser.

По подсчетам аналитика, это будет означать чистую потерю 2080 пусковых ячеек VLS: 1464 – на крейсерах и еще 616 – на подводных лодках. Эти платформы используются для запуска крылатых ракет Tomahawk, а также зенитных, противолодочных и других типов ракет.

Балестриери называет ситуацию "стратегическим разрывом в огневой мощи" и считает, что досрочное списание "Огайо" может парализовать часть ракетного потенциала США.

Проблемы с заменой

Основной заменой для "Огайо" должны стать новые подводные лодки класса Columbia-class submarine. Однако программа сталкивается с задержками и перерасходами – по оценкам, первая лодка будет передана флоту с опозданием более чем на год. Общая стоимость 12 субмарин оценивается примерно в 130 миллиардов долларов.

Параллельно ВМС строят ударные субмарины класса Virginia-class submarine, в частности модернизированную версию Block V с модулем полезной нагрузки VPM. Новый вариант увеличивает количество пусковых труб с 12 до 40, что существенно усиливает ударные возможности. Однако даже при оптимистичном сценарии к 2030 году может возникнуть многолетний разрыв между списанием "Огайо" и полноценным развертыванием достаточного количества лодок Block V.

Ключевой элемент ядерной триады

Подводные лодки класса "Огайо", выполняющие роль стратегических ракетоносцев, являются одним из краеугольных камней ядерной триады США. Они обеспечивают гарантированный "второй удар" в случае ядерного нападения.

Когда первая лодка класса "Колумбия" – "Дистрикт Колумбия" – должна войти в состав флота около 2030 года, некоторым "Огайо" будет более 42 лет. ВМС вынуждены продлевать их срок службы значительно дольше, чем планировалось, несмотря на риски износа корпуса, усталости металла и необходимость модернизации реакторов.

Промышленная база под давлением

Дополнительной проблемой является состояние американских верфей. За последние десятилетия их количество и производственные мощности сократились примерно на 30%. Отрасль испытывает нехватку квалифицированных кадров и перебои в цепочках поставок.

Эксперт отмечает: пока производство не будет стабилизировано, списание подводных лодок класса "Огайо" является преждевременным. В случае потенциального конфликта с Китаем именно подводный флот станет критически важным элементом сдерживания.

Балестриери делает вывод, что продление службы 42-летних "Огайо" в настоящее время является "стратегической необходимостью", ведь потеря более двух тысяч ячеек VLS поставит ВМС США в крайне опасное положение.

Как сообщал УНИАН, программа Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки по строительству подводных лодок класса "Колумбия" сталкивается со значительными трудностями.

Сейчас главная лодка под названием USS District of Columbia (SSBN-826) готова более чем на 60%. Однако она будет сдана примерно на 17 месяцев позже запланированного срока. Ожидается, что это произойдет в 2029 году.

