Литва выделила 35 млн евро на снаряды для Украины.

Литва поддержала инициативу Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов Украине и выделяет на это средства. Об этом сообщила премьер-министр страны Ингрида Шимоните в соцсети X.

"Литовское правительство выделило 35 миллионов евро на закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы", - отметила Шимоните.

Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины

В течение нескольких месяцев Чехия тайно искала за пределами ЕС боеприпасы для Украины и в конце концов смогла найти 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. Чтобы профинансировать покупку такого значительного количества оружия, была создана неформальная коалиция, к которой присоединились уже несколько стран Европы и Канада.

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Позже премьер Чехии сообщил, что Прага нашла еще 200 тысяч снарядов, которые можно приобрести.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что на сегодня уже было законтрактовано 300 тысяч снарядов. По его словам, эти боеприпасы помогут обеспечить жизненно важную "передышку на несколько месяцев" на поле боя. Первые поставки должны состояться до июня.

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