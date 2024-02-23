Министерство обороны страны заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами от Канады и Дании, а также ряда других стран.

Чехия хочет организовать группу стран для помощи в финансировании поставок Украине боеприпасов, необходимых для отражения вторжения России.

Как сообщает Bloomberg, инициатива впервые появилась в минувшие выходные, когда президент страны Петр Павел заявил, что Прага нашла за пределами ЕС 800 000 боеприпасов, более половины из которых составляют 155-миллиметровые снаряды. Чехия готова быть посредником в поставках этих боеприпасов для Украины.

Министерство обороны страны заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами от Канады и Дании, а также ряда других стран.

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Политические споры в Конгрессе привели к тому, что в течение нескольких месяцев США задерживают помощь Киеву на сумму более 60 миллиардов долларов. Европейский Союз пытается реализовать план поставки 1 миллиона снарядов в Украину, а также имеет разногласия относительно фонда военной помощи в размере 5 миллиардов евро, предназначенного для возмещения государствам-членам за поставки нового оружия Киеву.

Сумма, необходимая для сделки с Чехией, составляет 1,5 миллиарда долларов, пишет Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений. Официальные лица в Праге заявили, что не могут уточнить детали финансирования или происхождения боеприпасов.

Оружие для Украины - закупки за пределами ЕС

17 февраля президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел за рубежом источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину за считанные недели, если заручится финансированием. Речь идет, в частности, о 800 тысячах снарядов.

При этом Канада уже дала сигнал, что готова поддержать инициативу Чехии срочно доставить в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов из разных стран.

Большинство стран на заседании постоянных представителей ЕС поддержали решение использовать совместные средства для закупки снарядов, произведенных за пределами ЕС, однако Франция, Греция и Кипр заблокировали инициативу.

Недавно эти три страны запретили также тратить "европейские" деньги на закупку турецких беспилотников Bayraktar TB2. Их должны были закупать за деньги "Фонда мира" Европейского Союза в рамках крупной поставки оборонной продукции турецкого производства для "удовлетворения насущных потребностей Украины".

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